„hobit contact“ in Darmstadt

Schülerinnen und Schüler aus Darmstadt und Region können sich am Donnerstag, 25. Mai 2023, in Darmstadt zu Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Die „hobit contact“ findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf den Campus von TU Darmstadt, Hochschule Darmstadt und Evangelischer Hochschule Darmstadt sowie in der Agentur für Arbeit und im Haus der Wirtschaft Südhessen statt.

Nach den Online-Infotagen „hobit talks“ im Januar 2023 gehen die jungen Leute auf der „hobit contact“ nun gut vorbereitet in den gezielten und persönlichen Dialog und stellen ihre Fragen vor Ort: Wie bewerbe ich mich für meinen favorisierten Studiengang oder Ausbildungsberuf? Kommt für mich vielleicht auch ein Duales Studium in Frage oder mache ich zunächst einen Freiwilligendienst?

Die Technische Universität Darmstadt informiert bei einem Ständemarkt im Karo 5 über ihr Studienangebot (Karolinenplatz 5, Haltestelle „Alexanderstraße“ oder „Schloss“). Rund um das Hochhaus zeigt die Hochschule Darmstadt ihr Studiengangsspektrum (Schöfferstraße 3, Haltestelle „Hochschule“ oder „Berliner Allee“). Auch die Evangelische Hochschule Darmstadt lädt zu sich auf den Campus (Zweifalltorweg 12, Haltestelle „Hauptbahnhof“).

Die Agentur für Arbeit informiert in ihren Räumlichkeiten im Groß-Gerauer Weg 7 (Haltestelle „Holzhofallee“ über Studium, Ausbildung und Alternativen. Im Haus der Wirtschaft Südhessen (Rheinstraße 60, Haltestelle „Rhein-Neckar-Straße“) präsentieren sich zusammen mit der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V. Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen 16 Unternehmen, die Ausbildungsmöglichkeiten und duale Studiengänge vorstellen.

Motto der diesjährigen Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ ist „Mach, wie du fühlst“ – eine Aufforderung an Schülerinnen und Schüler, sich mit der Studien- und Berufswahl zu beschäftigen und dabei auf sich selbst zu hören und in sich hineinzuhorchen, was sie wirklich interessiert.

Die wichtigsten Fakten zur hobit contact 2023:

Termin: Donnerstag, 25. Mai, 9 bis 13 Uhr, vor Ort in Darmstadt

Locations: TU Darmstadt (Karo 5, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt), Hochschule Darmstadt (Rund um das Hochhaus, Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt), Evangelische Hochschule Darmstadt (Zweifalltorweg 12, 64293 Darmstadt), Haus der Wirtschaft Südhessen/Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V. Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen (Rheinstraße 60, 64283 Darmstadt), Agentur für Arbeit Darmstadt (Groß-Gerauer Weg 7, 64295 Darmstadt).

Die „hobit“ richtet sich an junge Menschen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und sich nun einer großen, manchmal auch kaum überschaubaren Auswahl an verschiedenen Ausbildungswegen, Berufsbildern, Studien- und Ausbildungsgängen gegenübersehen.

Seit 1997 bringt die „hobit“ breit gefächerte und offene Informationen mit Erfahrung in der Beratung zusammen. Veranstalter sind die Evangelische Hochschule Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die Technische Universität Darmstadt, die Bundesagentur für Arbeit / Agentur für Arbeit Darmstadt und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.

Internet: https://hobit.de/

Quelle: Hochschule Darmstadt