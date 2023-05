Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Rheinstraße/Grafenstraße in Darmstadt zwischen einem Linienbus des ÖPNV und einem PKW verursachte am Montagabend (22.05.23) gegen 18:30 Uhr einen Sachschaden von etwa 6.000 EUR.

Hierbei beabsichtigte der Fahrer des Linienbusses, von der Rheinstraße in die Grafenstraße nach rechts abzubiegen, übersah jedoch nach ersten polizeilichen Ermittlungen ein rotes Lichtzeichensignal. Infolge dessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW, der den Kreuzungsbereich Rheinstr./Grafenstr. geradeaus passieren wollte. Glücklicherweise kam es durch den Zusammenstoß zu keinen verletzten Personen.

Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwecks abschließender polizeilicher Ermittlungen werden Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben gebeten, sich beim 1.Polizeirevier Darmstadt unter der Tel. 06151-969-41110 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen