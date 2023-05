Inklusive Parade: „Gemeinsam für Gleichstellung – für die inklusiven Held*innen des Alltags“

Teilen

Auch in diesem Jahr veranstalten die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die Barrierechecker*innen (Theaterlabor INC. e.V.) und viele weitere Mitwirkende am 5. Mai 2023, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, gemeinsam eine laute farbenfrohe Parade durch die Darmstädter Innenstadt.

„Wir müssen Barrieren abbauen – physische und vor allem gedankliche, um die gesellschaftliche Vielfalt als Einheit zu verstehen sowie zu erleben. Dafür steht dieser Tag und diese Parade“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Als Sozialdezernentin betont Bürgermeisterin Barbara Akdeniz: „Inklusion darf kein abstraktes Konzept sein, Inklusion muss gelebt werden. Die Parade ermöglicht Sichtbarkeit und aktive Teilnahme, vermittelt Stärke durch Vielfalt sowie Freude am Leben. Ich wünsche mir, dass dieser Tag unseren Zusammenhalt als Stadtgesellschaft weiter festigt“.

Dieses Jahr wird in Darmstadt unter dem Titel „Gemeinsam für Gleichstellung – für die inklusiven Held*innen des Alltags“ ein starkes Zeichen für Inklusion gesetzt. Mitmachen können alle, die sich für Inklusion und den weiteren Abbau von Barrieren engagieren wollen. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Beginn der Parade ist um 16.30 Uhr an der Kuppelkirche mit einer Eröffnungsrede von Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. Im Anschluss zieht die Parade über verschiedene Stationen durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Sitzmöglichkeiten für kleine Pausen unterwegs sind vorhanden.

Inklusive Kulturdarbietungen aus Theater, Musik und Tanz säumen den Weg bis zum Zielort, wo ein gemeinsamer Flashmob stattfindet. Das inklusive Ensemble des Theaterlabors INC. zeigt Ausschnitte aus seinem Theaterstück „HELDENHUNGER“. Eine künstlerische Aktion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema Inklusion, beendet die Veranstaltung gegen 18.30 Uhr.

Videos zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat das Büro der Bürgerbeauftragten im Vorfeld vier Video-Botschaften von Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen. Sie symbolisieren einen Ausschnitt der rund 12.000 in Darmstadt lebenden Bürgerinnen und Bürgern mit einer Schwerbehinderung.

„Menschen mit Behinderungen stellen keine homogene Gruppe dar, sondern sind mit ihren unterschiedlichen Beeinträchtigungen, Lebensverläufen und Lebensbedingungen – wie auch Menschen ohne Behinderung – höchst individuell. Um eine gleichberechtigte Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, ist Jede und Jeder gefragt“, ergänzt Bürgermeisterin Akdeniz.

Die Videos werden auf der Website und den Social Media Kanälen der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht.

Hilfsangebote zur Teilnahme an der Parade sind möglich per Mail an edw@darmstadt.de oder per Telefon unter 06151 97700.

→ Informationen zur barrierefreien Anreise.

→ Hinweise zu Behindertenparkplätzen in der Innenstadt sind im Stadtatlas zu finden. Unter der Kategorie „Themen“ bei „Behindertenparkplätzen“ muss ein Haken gesetzt werden, dann werden die Behindertenparkplätze auf der Karte mit einem roten Symbol angezeigt.

Weitere Auskünfte zum Thema Bürgerbeteiligung und Inklusion sowie zur Parade am 5. Mai 2023 sind über das Büro der Bürgerbeauftragten per E-Mail buergerbeauftragte@darmstadt.de oder Telefon 06151 13-2300, Tanja Judith Merkle, erhältlich.

Nadja Soukup und Kai Schuber-Seel von den Barrierechecker*innen stehen ebenfalls für Auskünfte zur Parade zur Verfügung: www.barrierechecker.com; barrierechecker@theaterlabor-inc.com.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt