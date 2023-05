Dieburg: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern ruft Polizei auf den Plan – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Am Mittwochmorgen (03.05.23) ist es gegen 6 Uhr am Nordring in Dieburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gekommen.

Aus bislang unklaren Gründen soll ein noch unbekannter Mann der 35-jährigen Dame auf der Straße in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der Tatverdächtige mit seinem Auto geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Ergebnis.

Der Mann soll circa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze, gegelte Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Bei dem Auto des Tatverdächtigen handelte es sich nach momentanem Ermittlungsstand um einen schwarzen Sportwagen, vermutlich einen Porsche.

Die Frau wurde durch den Vorfall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und anschließend ärztlich behandelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Mann sowie das Auto geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen