Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin – Zeugen gesucht!

Teilen

Am Mittwoch (03.05.2023), gegen 07:15 Uhr, kam es in der Kirschenallee in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin aus Darmstadt schwer verletzt wurde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 52-jährige Arheilgerin mit ihrem Rad zu Fall und zog sich hierbei nicht unerhebliche Kopfverletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme verdichteten sich die Hinweise, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug am Geschehnis beteiligt gewesen sein dürfte. Am Unfallort waren, neben einer Streife des 2. Polizeireviers, ein Rettungs- und Notarztwagen, eine Streife der Stadtpolizei sowie die Werkfeuerwehr einer angrenzenden Firma im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen