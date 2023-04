Personalversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt: Eingeschränkte Erreichbarkeit bei zahlreichen Ämtern

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Freitag, 28. April 2023, von 8 bis 13 Uhr alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Personalversammlung in die Böllenfalltorhalle. Im Zuge der Versammlung werden zahlreiche Ämter in allen Dezernaten an diesem Tag teilweise nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sein.

Aus dem Bereich des Dezernats I bleibt die Bezirksverwaltung Arheilgen am 28. April geschlossen. Auch das Jazzinstitut ist an diesem Tag nicht erreichbar. Das Büro der Bürgerbeauftragten wird an dem Tag nur per E-Mail und Telefon (06151 13-2300) erreichbar sein. Persönliche Vorsprachen können nicht bedient werden. Auch das städtische Immobilienmanagement IDA ist nur eingeschränkt erreichbar. Die Erreichbarkeit des Kulturamtes, des Stadtarchivs, des Instituts Mathildenhöhe und des Internationalen Musikinstituts sind dagegen an diesem Tag gewährleistet.

Im Dezernat II werden die Schwimmbäder Nordbad und Bezirksbad Bessungen erst um 14.30 Uhr in den Betrieb gehen. Das Wohnungsamt, das Sozialamt und das Jugendamt werden mit eingeschränkter Erreichbarkeit tätig sein. In der Kinderbetreuung werden Notbetriebe eingerichtet.

Im Dezernat III wird das Dezernatsbüro in der Zeit von 8 bis 12 Uhr normal, im Anschluss nur noch eingeschränkt erreichbar sein. Das Umweltamt ist unter der zentralen Nummer 06151 13- 3280 normal erreichbar, allerdings wird der überwiegende Teil der Beschäftigten des Umweltamtes auf der Personalversammlung sein, sodass keine persönliche Vorsprache möglich ist. Stadtplanungsamt, Grünflächenamt, Mobilitätsamt und das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung sind in der Zeit von 07:30 Uhr bis zum Ende der Personalversammlung nur eingeschränkt erreichbar.

Im Dezernat IV sind alle Abteilungen der Finanzverwaltung nur eingeschränkt erreichbar.

Im Dezernat V sind das Schulamt, das Amt für Digitalisierung und IT mit allen Abteilungen inkl. 115-Servicecenter und Bürgerinformation sowie das Servicebüro Deutsch in der Volkshochschule geschlossen.

Im Dezernat VI wird das Bürger- und Ordnungsamt mit einer Rumpfbesetzung geöffnet haben. Die eingebuchten Termine werden abgearbeitet und Notfalltermine können vergeben und bearbeitet werden. Von einer spontanen Vorsprache ohne Termin sollte jedoch an diesem Tag abgesehen werden. Bei der Feuerwehr kommt es zu keinen Einschränkungen. Die Erreichbarkeit des Vermessungsamtes wird eingeschränkt sein. Anlaufstellen für Besucherinnen und Besucher sind jedoch besetzt, die zentralen Nebenstellen der Telefonanlage sind erreichbar und das Funktionspostfach vermessungsamt@darmstadt.de wird eingesehen. Standesamt und Bauaufsichtsamt werden dagegen uneingeschränkt erreichbar sein.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt