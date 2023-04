Modernisierungskonvoi im Johannesviertel und Quartier „Am Ziegelbusch“: Informations- und Auftaktveranstaltung

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt die Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden im Johannesviertel und Quartier „Am Ziegelbusch“ am Donnerstag, 27. April 2023, zur Informations- und Auftaktveranstaltung des Modernisierungskonvois ein. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr im Justus-Liebig-Haus (Große Bachgasse 2, 64283 Darmstadt).

„Ziel des Modernisierungskonvois ist es, die Vorteile energetischer Sanierungsmaßnahmen aufzuzeigen, Sanierungen und die Wärmewende vor dem Hintergrund des Klimaschutzes ganzheitlich zu betrachten und die Eigentümerinnen und Eigentümer zu befähigen, die nächsten Schritte, wie die Erstellung eines vom Bund mit bis zu 80 Prozent der Kosten geförderten Sanierungsfahrplans oder die Durchführung von Einzelmaßnahmen, umzusetzen“, so Klimaschutzdezernent Michael Kolmer.

Die Auftaktveranstaltung dient der Vorstellung des Konzepts sowie des Ablaufs im Johannesviertel und Quartier „Am Ziegelbusch“ und vermittelt erste inhaltliche Aspekte. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ersten Kontakt mit den Beraterinnen und Beratern aufzunehmen.

Ausgangspunkt der städtisch finanzierten Initialberatung ist die Begehung der Immobilie durch zertifizierte Energieeffizienzfachleute, welche bis 2024 die in Darmstadt ansässige Effizienz:Klasse GmbH im Auftrag der Stadt ausführt. Nach einer Bestandsaufnahme des Gebäudes hinsichtlich des Energieverbrauchs, der Heiztechnik, des Sanierungszustands und weiterer Aspekte erarbeiten die Fachleute Sanierungsmaßnahmen, beraten zum Heizungstausch und weisen auf Förderprogramme des Bundes, des Landes oder der Kommune hin. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten außerdem Informationen zu nachwachsenden Baustoffen, zur Solarenergienutzung oder zu Begrünungsmaßnahmen. Alle Kosten dieser Initialberatung werden von der Wissenschaftsstadt Darmstadt übernommen.

„Wir appellieren an die Menschen, sich kostenlos über energetische Sanierungsmaßnahmen, über einen Heizungstausch, über die Gebäudebegrünung und Solarenergienutzung beraten und zugleich informieren zu lassen, wie sie hierfür Förderprogramme in Anspruch nehmen und Nebenkosten einsparen können“, so Kolmer.

Eine Anmeldung für Beratungstermine ist unabhängig von der Auftaktveranstaltung unter www.modernisierungskonvoi.de für alle Darmstädter Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer möglich. Für Rückfragen steht die Effizienz:Klasse GmbH wochentags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr per Telefon unter 06151 360360 oder per E-Mail unter modkonvoi@effizienz-klasse.de zur Verfügung.