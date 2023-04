Filippos Manoloudis: Gewinner des Deutschen Gitarrenpreises eröffnet die Dieburger Schlosskonzerte

Teilen

Die Dieburger Schlosskonzerte kehren in diesem Jahr mit einigen Veranstaltungen wieder zu ihren Wurzeln zurück, denn drei der Konzerte finden 2023 wieder traditionell im Festsaal von Schloss Fechenbach statt. Darüber hinaus werden die Dieburger Wallfahrtskirche und die katholische Kirche St. Wolfgang als Konzerträume neu hinzukommen.

Am Samstag, 29. April, eröffnet um 19 Uhr der Gitarrist Filippos Manoloudis mit Werken von Johann Sebastian Bach, John Downland, Fernando Sor, Maurice Ravel und Enrique Granados die diesjährige Reihe der Konzerte. Der Musiker zählt aufgrund seiner zahlreichen internationalen Wettbewerbserfolge zu den herausragenden Interpreten der jüngeren Generation. 2001 im griechischen Kavala geboren, begann Manoloudis mit dem Gitarrenspiel im Alter von sieben Jahren in seiner Heimatstadt Kavala bei Alexandros Parisidis. Später erhielt er Unterricht bei Fotis Koutsothodoros, bei dem er mit 17 Jahren sein Solistendiplom ablegte, um sich 2019 für ein Bachelor-Studium an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt in der Klasse von Professor Tilman Hoppstock einzuschreiben.

2015 gab Filippos Manoloudis sein erstes Rezital im Rahmen des Gitarrenfestivals in Thessaloniki, gefolgt von vielen anderen Konzerten in Griechenland, Deutschland, Österreich und Italien. Im November 2019 trat der Gitarrist im Athener Megaron auf. Filippos war bereits bei rund 30 nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich: 2021 gewann er den „Deutschen Gitarrenpreis“, siegte beim „Antwerpen Guitar Festival Competition“ sowie beim „Koblenz International Guitar Competition 2022“ und zuletzt beim „65. Tokyo International Guitar Competition“.

In der diesjährigen Reihe werden zwei Konzerte auch an anderen Spielorten mit besonderer Konzertatmosphäre und hervorragender Akustik stattfinden, nämlich in der Dieburger Wallfahrtskirche, am 27. Mai, um 19 Uhr, mit dem Cembalo-Duo Aleksandra und Alexander Grychtolik sowie in der katholischen Kirche St. Wolfgang, am 2. September, um 20 Uhr, mit dem renommierten Eliot Quartett und der Harfenistin Isabelle Müller. Dieses Konzert ist wieder in den Kultursommer Südhessen eingebettet. Die weiteren Konzerte, das 200. Dieburger Schlosskonzert, ein Solo- und Duoklavierabend mit Grigory Gruzman und Ekaterina Kitáeva, am 13. und 14. Oktober, jeweils um 19 Uhr, und das Abschlusskonzert, am 18. November, ebenfalls um 19 Uhr, mit dem Geigenvirtuosen Josef Rissin und der Pianistin Olga Rissin-Morenova, sind wieder in alter Tradition im Gabriele von Fechenbach Saal zu erleben.

Der Eintritt zum ersten Dieburger Schlosskonzert des Jahres 2023 kostet 20 Euro, ermäßigt 12 Euro für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Behinderte und Auszubildende. Kartenbestellungen sind per Mail an kultur@dieburg.de oder telefonisch unter 0171/ 6336455 möglich.

Quelle: Magistrat der Stadt Dieburg