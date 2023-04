Bensheim: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt – Zeugen gesucht

Teilen

Am Freitag (14.04.23), gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Bensheimer mit seinem PKW die Taunusstraße und übersah einen von rechts aus der Gartenstraße kommenden 20-jährigen Radfahrer aus Bensheim. Bei der Kollision wurde der Radfahrer schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2100,- Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen