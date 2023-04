TU Darmstadt: Ringvorlesungen starten

Teilen

Universität für alle: Im Sommersemester 2023 werden an der TU Darmstadt zahlreiche öffentliche Vorlesungsreihen angeboten. Alle Interessierten sind eingeladen daran teilzunehmen – ob Fachkenner oder Fachfremde, ob an der TU Darmstadt eingeschrieben oder nicht. Eine Auswahl des Angebots:

Pasta und Pizza, Tiramisu und Espresso sind weltweit Inbegriffe für italienisches Lebensgefühl und italienische Kultur: Die Ringvorlesung → „Italia in Bocca – Der Geschmack Italiens“ widmet sich der Esskultur des Landes aus literarischer, sprachlicher, kulturgeschichtlicher und kulturpolitischer Perspektive. Die Vortragsreihe wird in Kooperation mit dem Italienforum der Rhein-Main-Universitäten (RMU) veranstaltet und endet mit einer Podiumsdiskussion mit prominenten Expertinnen und Experten, anschließend folgt eine Ausstellung der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Darmstadt zum Thema.

Das „Krisenjahr 1923“ beansprucht besondere Aufmerksamkeit – nicht nur wegen des „100-Jahre-Jubiläums“. Vielmehr machen gegenwärtige Krisenwahrnehmungen das Jahr 1923 zu einer historischen Vergleichsfolie für die heutige Zeit. Phänomene wie Inflationsängste, politische Unwägbarkeiten und der Eindruck sich auftürmender Probleme laden zum Nachdenken über Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein. In der Vorlesungsreihe → „Krise! Das Jahr 1923“ stellen namhafte Historikerinnen und Historiker ausgewählte Aspekte der Geschichte dieses Jahres vor und regen zur Diskussion über deren Gegenwartsrelevanz ein.

Die Ringvorlesung → „Was steckt dahinter?“ leistet einen Beitrag zu einem größeren allgemeinen Verständnis der mathematisch-naturwissenschaftlichen und der technischen Entwicklungen an der TU Darmstadt. Jeweils dienstags berichten Forschende der Universität sowie Gäste, die eng mit der TU Darmstadt zusammenarbeiten, in allgemein verständlicher Form über Motivation, Hintergründe und Ergebnisse ihrer aktuellen Forschungsarbeiten.

Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen vermitteln in der Vortragsreihe → „Erzählte Mode. Schnitte, Texte, Muster“ kritische Einsichten in medienspezifische, regionale, historische, ästhetische und theoretische Charakteristika erzählter Kleidung bzw. Mode. Im Anschluss an die jeweils etwa 45-minütigen Vorträge haben Teilnehmende die Möglichkeit zum Dialog mit den Vortragenden und den Seminarleiterinnen. Die Reihe wird in Kooperation mit der Goethe Universität Frankfurt veranstaltet.

Alle Ringvorlesungen sowie Vorträge und deren Einzeltermine finden sich unter: https://www.tu-darmstadt.de/ringvorlesungen.

Quelle: TU Darmstadt