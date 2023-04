Linien MO1, MO4 und O: Haltestellenänderungen in Rohrbach

Teilen

Wegen Kanalarbeiten in der Rodauer Straße fahren die Linien MO1, MO4 sowie im Spätverkehr ab 20 Uhr die Linie O von Montag (17.04.) an bis einschließlich Freitag (21.04.23) in Rohrbach eine Umleitung.

Auf der Linie MO1 entfallen die Haltestellen „Brunnenstraße“, „Kirche“, „Im Kirschengarten“ und „Wembach Pragelatostraße“. Die Haltestelle „Wembach Schloß“ wird in die Schloßstraße auf Höhe der Hausnummer 42 verlegt, die Haltestelle „Hahn“ Richtung Rohrbach auf Höhe der Hausnummer 68. Auf der Linie MO4 entfällt die Haltestelle „Rohrbach Kirche“ in beide Richtungen, ersatzweise wird die Haltestelle „Feuerwehr“ angefahren. Auf der Linie O entfallen in beiden Fahrtrichtungen die Haltestellen „Hahn“, „Wembach Schloßstraße“, „Wembach Pragelatostraße“ und „Im Kirschengarten“, auch auf dieser Linie wird die Haltestelle „Feuerwehr“ als Ersatz für die Haltestelle „Rohrbach Kirche“ angefahren.

Quelle: HEAG mobilo GmbH