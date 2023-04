Teilen

PFUNGSTADT – Wegen Bauarbeiten fahren die Linien PE und PG von Montag (17.04.) an bis einschließlich 26. Mai 2023 eine Umleitung. Die Haltestellen „Rathaus“ und „Hirtenstraße“ in Pfungstadt-Hahn sowie die Haltestelle „Bruchackerhof“ in Crumbach entfallen.