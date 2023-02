8. Sitzung der Task-Force „Kommunale Energieversorgung“

Teilen

Im Rahmen ihrer achten Sitzung hat die von Oberbürgermeister Jochen Partsch eingerichtete Task-Force „Kommunale Energieversorgung“ am Dienstag (31.01.23) über die allgemeine Lage der Gasversorgung und den Stand der Umsetzung von laufenden Maßnahmen beraten sowie die Rücknahme einzelner Sparmaßnahmen beschlossen bzw. in Aussicht gestellt.

„Nach den aktuellen Informationen ist die Versorgung mit Gas in Deutschland gewährleistet, auch wenn angesichts der zuletzt niedrigen Temperaturen Gas überwiegend ausgespeichert wurde und der Gesamtspeicherstand in Deutschland auf rund 83 Prozent gesunken ist. Die Bundesnetzagentur schätzt, dass das Eintreten einer Gasmangellage in diesem Winter zunehmend unwahrscheinlich wird“, sagte Partsch zu Beginn der Sitzung.

„Dies ist ein Erfolg von uns allen, den wir uns durch unsere umfassenden und weiterlaufenden Maßnahmen, den Gasverbrauch zu reduzieren, erarbeitet haben. Auf diesem Erfolg dürfen wir uns aber mit Blick auf die anhaltend hohen Energiepreise nicht ausruhen. Auch der Klimawandel gestattet es nicht, dass wir hier nachlassen. Es ist vielmehr unverändert wichtig, in der Kommune, der Wirtschaft und im Privaten alles zu tun, um den Verbrauch zu verringern“, führte Partsch weiter aus.

Auf den Berichten städtischer Verwaltungsstellen und Betriebe sowie Unternehmen der Stadtwirtschaft aufbauend stellte Partsch fest: „Um das uns selbst gesetzte Einsparziel von 20 Prozent zu erreichen, treiben wir auf kommunaler Ebene Maßnahmen wie den hydraulischen Abgleich bzw. die Optimierung von Heizungsanlagen kontinuierlich und zielstrebig voran. Hierbei stellen wir fest, dass sowohl die Beschäftigten als auch die Bevölkerung Verständnis für diese Maßnahmen haben.“

„Das bisher Erreichte versetzt uns allerdings in die Lage, einzelne Maßnahmen zurückzunehmen. Die Task-Force hat daher beschlossen, die Wassertemperatur im 25-Meter-Becken des Nordbads, das vor allem von Kindern und Jugendlichen genutzt wird, wieder auf 26 Grad heraufzusetzen. Dies gilt ab sofort“, so Partsch.

Eine weitere mögliche Änderung betrifft die Warmwasservorhaltung in Sporthallen. Dem Präsidium des Hessischen Städtetages liegt aktuell ein Umlaufbeschluss zur Entscheidung vor, die Warmwasservorhaltung wieder zuzulassen. „Unserer Auffassung nach ist es richtig, die Warmwasservorhaltung in den Sporthallen wieder aufzunehmen. Wir beraten uns in diesem Punkt mit den anderen Mitgliedern des Hessischen Städtetags und informieren die Bevölkerung, wenn das Präsidium darüber nächste Woche beschlossen hat“, sagte Partsch abschließend.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt