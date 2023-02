In Kooperation mit dem ESOC-Ciné-Club: Filmkreis zeigt „Die Fabelhafte Welt der Amelié“

Teilen

Zur Feier der dreißigjährigen Zusammenarbeit mit dem ESOC-Ciné-Club zeigt der Filmkreis an der TU Darmstadt e. V. am 07.02.2023 um 20 Uhr den französischen Klassiker „Die Fabelhafte Welt der Amelié“ in Originalfassung mit Untertiteln.

Seit dem 02.02.1993 besteht die Partnerschaft des ESOC-Ciné-Clubs und des Filmkreises an der TU Darmstadt e. V. – ein Anlass, der am 07.02.2023 im Audimax der TU Darmstadt gefeiert wird: Mit „Die Fabelhafte Welt der Amelie“ zeigt der Filmkreis ein teils skurriles, teils wunderschönes Alltagsmärchen, das weit über die Grenzen Frankreichs hinaus Bekanntheit erlangte.

An jedem ersten Dienstag des Monats zeigt der Filmkreis an der TU Darmstadt e. V. gemeinsam mit dem ESOC-Ciné-Club einen französischsprachigen Film im Audimax. „Wir wollen diese dreißig Jahre nun feiern, in denen es jeden ersten Dienstag heißt: „Bienvenue à l‘ ESOC-Ciné-Club et au Filmkreis“, und wir freuen uns schon auf die nächsten dreißig!“, so Andreas Holzbeck, eines von über zwanzig aktiven Filmkreismitgliedern.

Die Geschichte des ESOC-Ciné-Club begann in den 1970er Jahren, als Serge Rodgold begann, französischsprachige Filme in der Kantine des ESOC zu zeigen – zur damaligen Zeit gar kein einfaches Unterfangen. „In den 90ern tat der ESOC-Ciné-Club sich dann mit dem Filmkreis zusammen“, erklärt Fabienne Delhaise, Vorstandsvorsitzende des ESOC-Ciné-Clubs. „So wurde es möglich, französische Filme nicht nur Clubmitgliedern, sondern allen zugänglich zu machen und der Club nahm seine heutige Form an!“

Quelle: Filmkreis an der TU Darmstadt e.V.