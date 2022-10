„Zukunft der Technik – Technik der Zukunft“ – Öffentliche Ringvorlesung startet

Wie nimmt Technik Einfluss auf Nachhaltige Entwicklung? Wie können wiederum Nachhaltigkeitsaspekte der Technik Grenzen setzen? Solche Fragen beleuchtet die aktuelle Ringvorlesung der „Initiative Nachhaltige Entwicklung (i:ne)“ an der Hochschule Darmstadt (h_da) zusammen mit dem neuen Green Office der h_da. „Zukunft der Technik – Technik der Zukunft“ ist Titel der öffentlichen Veranstaltungsreihe, die ab dem 27. Oktober 2022 immer donnerstags ab 16 Uhr vor Ort am Campus im neuen Studierendenhaus (C23, Schöfferstraße 3, neben dem Hochhaus) oder per Videokonferenz besucht werden kann.

Die Vorträge orientieren sich an den Themen- und Handlungsfeldern Mensch und Technik, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Ökologische Transformation durch Technik. Lehrende und Studierende aus der hochschulweiten „Initiative: Nachhaltige Entwicklung“ konzipieren und veranstalten die Ringvorlesung unter breiter Beteiligung der Fachbereiche und des Green Office der h_da. Flankierend zur Ringvorlesung arbeiten sich die Studierenden tiefer in die Thematik ein und beleuchten verschiedene Handlungsfelder. Die Ergebnisse präsentieren sie zum Abschluss der Ringvorlesung in einer Postersession.

Die Veranstaltungsreihe kann je nach Bedarf hybrid besucht werden: Vor Ort im neuen Studierendenhaus (Gebäude C 23, neben Hochhaus, Raum 2.04, Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt) oder per Videokonferenz über https://ine.h-da.de/lehre/ringvorlesung. Dort finden sich auch die Zugangsdaten. Auftakt ist am Donnerstag, 27.10., um 16 Uhr mit einem Vortrag des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Dr. Alexander Roßnagel. Die Reihe endet im Februar 2023.

Das Programm von Oktober bis Dezember 2022, jeweils 16-17.30 Uhr:

27. Oktober

Technik aus unterschiedlichen Perspektiven

Prof. Dr. Alexander Roßnagel, Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Universität Kassel

3. November

Technikinnovation

Prof. Dr. Alfred Nordmann, Institut für Philosophie, Technische Universität Darmstadt

10. November

Technikakzeptanz

Christoph Ewen, Team Ewen Konflikt- und Prozessmanagement, Darmstadt

Jan Hildebrand, Institut für Zukunfts-Energie und Stoffstromsysteme, Saarbrücken

17. November

Robotik in der Pflege

Mathias Heuberger, Institut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Evangelische Hochschule Darmstadt

24. November

Genome Editing

Steffen Albrecht, Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, Berlin

1.Dezember

Welt ohne Bargeld

Simone Ehrenberg-Silies, Institut für Innovation und Technik, Berlin

8. Dezember

Digitalisierung kommunaler Infrastrukturen

Saskia Steiger, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, Karlsruher Institut für Technologie

15. Dezember

Cybersicherheit

Prof. Dr. Eva Brucherseifer, Fachbereich Informatik, Hochschule Darmstadt

22. Dezember

Energieverbrauch der IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) -Infrastruktur

Prof. Dr. Clemens Rohde, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe

Die nächsten Termine für Januar 2023 bis Februar 2023 erhalten Sie mit einer weiteren Pressemitteilung Mitte Dezember.

Quelle: Hochschule Darmstadt