Städtische Informationsveranstaltung „Energiekostensteigerung“

Angesichts der steigenden Energiekosten führt die Wissenschaftsstadt Darmstadt am Montag, 31. Oktober 2022, eine Informationsveranstaltung durch, um Bürgerinnen und Bürgern zielgerichtete Unterstützung anzubieten. Die Veranstaltung findet von 17 bis 19 Uhr im Justus-Liebig-Haus statt, sie richtet sich auch an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem Netzwerk der Beratungsarbeit.

„Neben Maßnahmen, um Energiekosten zu reduzieren, steht die aus der aktuellen Gasmangellage resultierende Kostenbelastung für die Menschen in unserer Stadt im Fokus. Die Veranstaltung ist ein Angebot für alle Darmstädter Haushalte, die Schwierigkeiten haben, die Kostensteigerung allein zu stemmen, die dadurch Gefahr laufen, in existenzielle Not zu geraten und dass ihnen die Energieversorgung abgestellt wird. Oberstes Ziel ist es, dies zu vermeiden“, führt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz aus.

Neben vielfältigen Angeboten des Amtes für Soziales und Prävention und anderer städtischer Ämter werden Vertreterinnen und Vertreter des kommunalen Energieversorgers und der Wohnungswirtschaft über Möglichkeiten informieren, wie mit Forderungen/Abschlägen umgegangen werden kann und welche Angebote es gibt, Energieschulden vorzubeugen. Vorgestellt werden zudem die Hilfeleistungen der kommunalen Anlaufstellen, die im Bedarfsfall rechtzeitig beantragt werden sollten.

„Die Menschen müssen wissen, an wen sie sich wenden können. Neben guten Lösungen auf der kommunalen Ebene sind auf Bundes- und Landesebene nachhaltige Entlastungen für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen nötig. Einmalige Sonderzahlungen müssen durch dauerhafte Lösungen ersetzt werden, wie sie durch die Bundesregierung angekündigt wurden. Wenn bis zur Infoveranstaltung konkrete Maßnahmen beschlossen werden, werden wir selbstverständlich auch darüber informieren“, so Akdeniz weiter.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt