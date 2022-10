Grünflächenamt stellt im Herrngarten versetzbare Sitzklötze auf

Am Freitag, 21. Oktober 2022, hat das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt für Testzwecke 15 versetzbare Sitzklötze, aufgeteilt in drei Gruppen, im Herrngarten aufgestellt. Die Idee für diese Maßnahme wurde der Stadtverwaltung von den VIPeers übermittelt, die im Auftrag des städtischen Jugendamts im vergangenen Sommer an den Wochenenden insbesondere im Herrngarten und in der Orangerie unterwegs waren, um dort Jugendliche danach zu fragen, welche Verbesserungsvorschläge sie für die Parkanlagen haben.

„Die Jugendlichen wünschten sich vor allem mehr Sitzgelegenheiten und zwar nicht nur – wie üblich – am Wegesrand, sondern auch auf den Rasenflächen. Da die Gesamtanlage des Herrngartens denkmalgeschützt ist und auf den dortigen Rasenflächen keine festeingebauten Bänke aufgestellt werden dürfen, hat das Grünflächenamt die Idee versetzbarer Sitzklötze entwickelt, die je nach Bedarf umgestellt werden können“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Grünflächendezernent Michael Kolmer.

Die Sitzklötze haben Forstwirte des Grünflächenamtes in Eigenregie hergestellt. Die Testphase läuft bis zum Sommer 2023 und soll zeigen, wie gut die Sitzklötze angenommen und genutzt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt