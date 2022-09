Konzert des Internationalen Jugendorchesters Darmstadt in der Orangerie

Am Sonntag, 11. September 2022, findet in der Orangerie (Bessunger Straße 44, 64295 Darmstadt) um 17 Uhr das Darmstädter Konzert des Internationalen Jugendorchesters Darmstadt in seiner traditionellen Form statt – als musikalische Begegnung von Jugendlichen aus Darmstadt und seinen Partnerstädten, die in Darmstadt zusammenkommen und in nur drei Probentagen ein gemeinsames Konzertprogramm erarbeiten und aufführen. Für den Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt begrüßt Stadträtin Iris Bachmann. Der Eintritt ist frei.

Oberbürgermeister Jochen Partsch betont: „Nachdem unser Internationales Jugendorchester Darmstadt pandemiebedingt zweimal in digitaler Form stattfinden musste, freue ich mich außerordentlich, dass die jugendlichen Musikerinnen und Musiker aus Darmstadt und unseren Partnerstädten in diesem Jahr endlich wieder reisen, sich begegnen, gemeinsam musizieren und das Gemeinschaftsgefühl in einer so internationalen Gruppe erleben können. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt uns schmerzlich vor Augen, wie unverzichtbar der Zusammenhalt in Europa und weltweit ist, um Frieden und Wohlstand zu gewährleisten. Ich danke den jungen Musikerinnen und Musikern sehr, dass sie mit ihrer Teilnahme an unserem internationalen Projekt und ihrem Engagement genau diese Überzeugung sichtbar machen und transportieren.“

Auf die 36 Musikerinnen und Musiker aus elf Städten warten in Darmstadt und Saanen (Schweiz), wohin die anschließende Konzertreise das Orchester führen wird, sowohl die intensive Orchesterarbeit als auch ein vielseitiges Freizeitprogramm und viele Möglichkeiten zur Begegnung mit Gleichaltrigen aus verschiedenen Ländern. Jedes Jahr wird so die Weltoffenheit Darmstadts gelebt und erlebt und mündet in Freundschaften, die weit über das Projekt hinaus Bestand haben.

Die Gäste aus den Partnerstädten werden bei den Familien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Darmstadt untergebracht. Die Städtepartnerschaft mit Saanen feierte letztes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.