Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht „Statistik aktuell 3/2022“ zum Thema Bevölkerung – Starkes Bevölkerungswachstum setzte sich im zweiten Quartal 2022 fort

In der Wissenschaftsstadt Darmstadt setzt sich das starke Bevölkerungswachstum auch im zweiten Quartal 2022 fort. Ein Grund ist der anhaltende Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine, der wie im ersten Quartal zu einem deutlichen Anstieg der Bevölkerung geführt hat. Darüber hinaus ist ein positiver Geburtensaldo zu verzeichnen, d.h. es wurden in Darmstadt mehr Menschen geboren als im selben Zeitraum verstarben.

„Bei der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten generell und den Menschen, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aus ihrer Heimat geflohen sind, hat die Kommunalverwaltung hervorragende Arbeit geleistet. Dies unterstreicht einmal mehr: Darmstadt ist und bleibt eine weltoffene Stadt“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Durch die jüngste Entwicklung wurde der Bevölkerungsrückgang infolge der Corona-Pandemie vollständig ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr leben sogar 2.960 Menschen mehr in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, gegenüber dem letzten Quartal sind es 835 Menschen mehr“, ergänzt Partsch weiter.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Sie kann auf der städtischen Webseite über https://liup.de/statistik-aktuell kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt