Wie möchte Darmstadt gerne radeln? – Neue Bürgerpanel-Befragung gestartet

„(Wie) Fahren Sie gerne Rad?“: Das möchte das Bürgerpanel-Team der Hochschule Darmstadt (h_da) von den Menschen in Darmstadt und Umgebung wissen. Die Forschenden aus dem Projekt „Systeminnovation für Nachhaltige Entwicklung“ (s:ne) interessieren sich in ihrer aktuellen Befragung zudem dafür, welche Wünsche an ein neues Allwetter-Fahrrad gerichtet werden: Das „Darmstadt-Vehikel“ (DaVe) befindet sich derzeit in der Entwicklung. Teilnehmen können Interessierte nach einmaliger Online-Anmeldung auf https://buergerpanel.h-da.de/

Unter welchen Umständen fahren Menschen gerne Rad, ob mit oder ohne motorisierte Unterstützung? Wann wird es Radfahrenden zu viel, so dass sie den Weg mit einem anderen Verkehrsmittel zurücklegen? Zu Fragen wie diesen soll die aktuelle Bürgerpanel-Befragung Antworten liefern. Die h_da-Forschenden möchten zudem gerne wissen, welche Anforderungen es an ein Allwetter-Fahrrad gibt: Was soll es transportieren können? Wie stark vor Regen schützen? Welchen Fahrkomfort braucht es? Die Teilnehmenden können hierbei dem Design- und Entwicklungsteam des „Darmstadt-Vehikel“ wegweisende Antworten geben.

Vorgestellt werden zudem verschiedene Fahrzeugmodelle, zu denen man seine Meinung äußern kann: Welche Fahrzeuge gefallen auf den ersten Blick? Welche würde man aufgrund des ersten Eindrucks nutzen wollen? Auch die Antworten hierzu gehen in die weitere DaVe-Entwicklung ein. Schon im Winter 2020, als das Darmstadt-Vehikel noch ganz am Anfang stand, hat das Bürgerpanel hierzu befragt – die Ergebnisse der Umfrage und wie es im Projekt dann weiterging lässt sich auf der Bürgerpanel-Website nachlesen.

Wer an der Bürgerpanel-Befragung teilnehmen möchte, meldet sich in wenigen Schritten auf https://buergerpanel.h-da.de an und erhält dann einen Online-Fragebogen – alternativ ist die Teilnahme auch postalisch möglich. Auf der Seite gibt es zudem weitere Details zur aktuellen Befragung, Ergebnisse bisheriger Umfragen und zusätzliche Infos zum Bürgerpanel. Unter allen Personen, die die Befragung beantworten, verlost das Bürgerpanel Gutscheine für Freizeitangebote und Geschäfte in der Region.

Bürgerpanel – Hintergrund:

Das Bürgerpanel der h_da befragt Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt und Umgebung regelmäßig zu Ideen, die den Alltag der Menschen verbessern und die Nachhaltige Entwicklung in der Region voranbringen können. Es ist Teil des Projekts „Systeminnovation für Nachhaltige Entwicklung“ (s:ne) der h_da, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Land Hessen im Rahmen der Förderlinie „Innovative Hochschule“ gefördert wird. In s:ne entwickeln Forschende gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung nachhaltige Innovationen. Die Ergebnisse der Bürgerpanel-Befragungen fließen in die Entstehung und Umsetzung dieser Initiativen ein. Weitere Informationen zu s:ne: https://sne.h-da.de/

Quelle: Hochschule Darmstadt