Für Sonntag, 15. Mai 2022 lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Kooperation mit der Volkshochschule zum Besuch beim Imker am Bürgerpark Nord in Datmstadt zum Thema „Faszination Honigbiene“ ein.

Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Eissporthalle bei der Alsfelder Straße 45. Wir laufen zum nahegelegenen Bienengarten und besuchen Imker Stefan Fuchs. Dort gibt es für die ganze Familie viele Informationen über die Honigbiene, ihre Verbindung zum Menschen und ihre Haltung zu erfahren und zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen unter Termine auf www.bund-darmstadt.de.