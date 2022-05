Internationaler Museumstag 2022 »Welcome Back American Heiner!«

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause feiert das Hessische Landesmuseum Darmstadt den Internationalen Museumstag am Sonntag (15.05.22) wieder in Präsenz und stellt eines seiner beliebtesten naturgeschichtlichen Objekte in den Mittelpunkt.

Das berühmte Skelett des Mastodons ist derzeit der »Star« in der Sonderausstellung »American Heiner – Ein Mammut macht Geschichte«, in der spannende Geschichten über dessen spektakuläre Ausgrabung und seine wissenschaftliche Erforschung aufbereitet werden. Wie gelangte es schließlich zu uns ins Museum?

In den vergangenen beiden Jahren war das Mastodon in einem der größten Museen der Welt zu Gast, dem Smithsonian American Art Museum. Jetzt ist es zurück, um am Internationalen Museumstag von allen Besucher*innen, die es möglicherweise lange vermisst haben, bestaunt zu werden.

Das ist ein würdiger Anlass, um die Rückkehr des inzwischen zum echten »Heiner« gekürten Mastodons mit einem kleinen Fest zu feiern. Das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt bietet neben den, mit dem Publikum in Kontakt tretenden »Live-Speakern« zahlreichen Info-Ständen, Kreativaktionen für Kinder und Familien, dem Selfie-Point »Grüße an das Mastodon« auch ein eigenes Gewinnspiel. Zu jedem Fest gehört natürlich gutes Essen und Musik. Das Museumscafé »Herzblut und Zinke« sorgt für das leibliche Wohl. Die Jazz-Band »Christian Seeger-Trio« spielt aus ihrem großen Repertoire des »Great American Songbook«.

Der Internationale Museumstag ist zugleich der letzte Tag, an dem die Präsentation der Graphischen Sammlung »Frauen!« zu sehen ist. Kuratorin Mechthild Haas lädt zum Gespräch mit Künstlerinnen aus dem Rhein-Main-Gebiet ein, die in der Schau mit eindrucksvollen Arbeiten vertreten sind.

Alle Angebote am Internationalen Museumstag im Hessischen Landesmuseum Darmstadt finden Sie unten stehend zusammengefasst.

Der Eintritt ist für alle Besucher*innen kostenfrei.

Programm

»Live-Speaker« in den Sammlungen und in der Ausstellung

11.00 – 17.00 Uhr

»American Heiner – Ein Mammut macht Geschichte«

mit Dr. Ulrike Kiehne, Kerstin Hebell, Dipl. Biol. Christiane Kern, Dr. Lukardis Wencker

Wechselausstellungssaal, EG

11.00 – 13.00 Uhr

Kirchliche und Weltliche Schatzkammer, EG

mit Almut Rüllmann, M. A.

12.00 – 13.00 Uhr

Ägyptische Sammlung; UG

mit Eva Nebhuth, M. A.

13.00 – 15.00 Uhr

Zoologische Sammlung, EG

mit Mercedes Klein, MSc. Biologie

13.00 – 14.00 Uhr

Antikenrezeption, EG

mit Eva Nebhuth, M. A.

13.00 – 15.00 Uhr

Gemäldegalerie, Anbau

mit Vera Seyfarth

15.00 – 17.00 Uhr

»Ein Wald der Skulpturen« – Sammlung Simon Spierer, 2. OG

mit Barbara Rubert, M. A.

15.00 – 17.00 Uhr

»Block Beuys«, 2. OG

mit Dagmar Boltze, M. A.

Kreativaktionen

11.00 – 17.00 Uhr

Selfie- und Audio-Point »Grüße an das Mastodon«

Anne-Sophie Ebert und Martina Sander, M. A.

Haupthalle, EG

11.00 – 17.00 Uhr

»Mein eigener Party-Hut«

»Mein eigener Mastodon-Button«

»Mein eigenes Wollhaarmammut aus Papier«

Haupthalle, EG

13.00 – 17.00 Uhr

»Mein Mastodon als Handabdruck«

Pädagogikraum, UG

Info-Stände in der Haupthalle

Kursangebote des Museums für Kinder von 4 bis 12 Jahren

– »Samstagsmaler«

– »Zaunkönige«

– »Lui Lupe und die Super 8«

– »Zehn x Zwölf«

mit Monika Arndt, Gesine Dittmer, Johanna Weber

Kursangebote des Museums für Jugendliche und Erwachsene

– »Werkstatt Zeichnen I – IV«

– »Malstudio II«

mit Dipl. Des. Gudrun Cornford und Dipl. Ing. Regina Basaran

Highlights

11.30 Uhr

Künstlerinnen-Talk zur Präsentation »Frauen!«

Künstlerinnen aus dem Rhein-Main-Gebiet im Gespräch mit Dr. Mechthild Haas, Leitung Graphische Sammlung, und Dr. Stephanie Hauschild, freie Kulturvermittlerin und Buchautorin; Karl Freund-Galerie, 2. OG

14.00 Uhr und 16.00 Uhr

Die Jazz-Band »Christian Seeger Trio« spielt auf

(Repertoire aus dem »Great American Songbook«)

Christian Seeger (Saxophon), Florian Hofmann (Gitarre), Maurice Kühn (Bass)

Römischer Hof, UG (bei schlechtem Wetter Haupthalle)

Mastodon-Quiz

11.00 – 17.00 Uhr

Hauptgewinn: Eine Exklusiv-Führung für die ganze Familie durch die Ausstellung

»American Heiner – Ein Mammut macht Geschichte«‘

Die Auslosung erfolgt nach dem Internationalen Museumstag. Die Gewinner*innen werden benachrichtigt.

Speisen und Getränke

11.00 – 17.00 Uhr

im Bistro, Café und Weinbar »Herzblut und Zinke«

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt