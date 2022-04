Lesebühne im Mai 2022: Peter Benz und Aart Veder zu Gast im Literaturhaus

Am Mittwoch, den 4. Mai 2022, um 19.30 Uhr im Literaturhaus, Kasinostraße 3, stellt Peter Benz seinen Essay „Geniegestüt Hessen: Zur Literatur der letzten 100 Jahre in Darmstadt“ vor. Aart Veder liest ausgewählte Texte von Fritz Deppert, Kasimir Edschmid, Elisabeth Langgässer, Hans Schiebelhut, Wolfgang Weyrauch, Karl Wolfskehl u. a.

Einer aber soll an diesem Abend besonders im Mittelpunkt stehen, in memoriam: Karl Krolow (1915-1999). Zu hören gibt es die letzten O-Ton-Aufnahmen aus dem Jahr 1998: Im Inneren des Augenblicks.

Moderation und Mitwirkung: Kurt Drawert. Der Eintritt ist frei.