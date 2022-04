Deckenerneuerungsprogramm 2022: Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Fahrbahn in der Trinkbornstraße – Zwei Wochen Sperrung

In der Wixhäuser Trinkbornstraße wird ab Anfang Mai 2022 die Fahrbahn saniert. Darauf hat jetzt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer hingewiesen. Die Arbeiten sollen am Montag, 2. Mai 2022, beginnen und bis 13. Mai dauern. In dieser Zeit wird zwischen den Hausnummern 29 und 72 die beschädigte Fahrbahndecke erneuert, das heißt, die Deckschicht abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Zusätzlich werden in Teilbereichen die Entwässerungsrinnen erneuert. Die Trinkbornstraße wird in diesem Abschnitt gesperrt; Anwohnende können weiterhin zufahren.

Der Verkehr wird aus östlicher Richtung über die Falltorstraße umgeleitet, aus westlicher Richtung über die K 166, die Weiterstädter Landstraße und die B3 Langener Straße. Die Baukosten betragen rund 105 000 Euro.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt