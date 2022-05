Konzert des TU-Orchesters

Am Freitag den 13. Mai 2022 um 20.00 Uhr in der Stadthalle Groß-Umstadt sowie am Sonntag, den 15. Mai 2022 um 17.00 Uhr im darmstadtium erklingt im Saal nach langer Pause wieder das traditionelle Semesterabschlusskonzert des Orchesters der TU Darmstadt. Auf dem Programm steht die sinfonische Dichtung „Der Wassermann“ von Antonín Dvořák, die Prozession aus dem Ballett „Sylvia“ von Léo Delibes und die 9. Sinfonie „Aus der neuen Welt“ von Dvořák.

Eintrittskarten für das Konzert in Darmstadt sind kostenlos am Konzertabend und über die Mitspielenden des Orchesters erhältlich. Die Besucher sind allerdings herzlich eingeladen, die Arbeit des Orchesters mit einer Spende zu unterstützen und zu honorieren. Karten für das Konzert am Freitag, 13.Mai., gibt es über die Orchester-Homepage oder über ztix.

Die Konzerte finden nach den tagesaktuellen Coronaregeln der hessischen Landesregierung statt. Auf der Homepage des Orchesters https://www.orchester.tu-darmstadt.de können sich Interessierte auch am Tag des Konzerts informieren.

Quelle: TU Darmstadt