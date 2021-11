Unverzollter Tabak sichergestellt – Gemeinsame Kontrollen der Polizei mit Zoll, Ordnungsamt und Stadtpolizei

Am Freitagabend (12.11.21) führten Beamte des 1. Polizeireviers in der Zeit von 20 Uhr bis 0.15 Uhr, unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und in enger Zusammenarbeit mit dem Zoll, dem Gewerbeamt, Mitarbeitern des Finanzamtes und der Stadt Darmstadt umfangreiche Kontrollen durch. Hierbei wurden 59 Personen sowie drei Lokalitäten in der Darmstädter Innenstadt genauer unter die Lupe genommen.

Insgesamt registrierten die Kontrolleure vier Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung. Die Gäste mussten die Bar verlassen und der Betreiber wird sich hier verantworten müssen. Rund 48 Kilogramm Wasserpfeifentabak wurden von den Beamten des Zolls wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sichergestellt und die Durchsuchung eines Besuchers förderte eine geringe Menge Haschisch, verpackt in vier Plomben zutage. Der Mann wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen. In einem Lokal wurde ein Verstoß gegen die geltende Spielverordnung festgestellt, da sich in den Glücksspielautomaten eingesteckte Karten befanden, die eine Nutzung ohne Überprüfung der spielenden Person ermöglichte.

Bei zwei Gaststätten stellte das Finanzamt Ungereimtheiten hinsichtlich den Ein-und Ausgaben fest. In beiden Fällen hat das Finanzamt weitere Ermittlungen eingeleitet und ist mit der Überprüfung befasst.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen