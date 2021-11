Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Kunstausstellung von Arno Jung ins Grünflächenamt

Stadtrat Michael Kolmer eröffnet am Samstag, 6. November, um 17 Uhr eine Ausstellung des mit dem Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis ausgezeichneten Künstlers Arno Jung in den Räumlichkeiten des Grünflächenamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Bessunger Straße 125, Haus A und B.

Bis 12. Dezember 2021 sind dort dann unter dem Titel „Wandernde sind wir alle“ seine aktuellen Arbeiten zu sehen. Die Laudation hält der freie Kunstkritiker Dr. Roland Held. Der Maler selbst ist auch anwesend. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Eröffnung herzlich eingeladen.

„Die Motive der neuen Bilder von Arno Jung sind in den Eberstädter Streuobstwiesen im inspirierenden Grün entstanden – daher passen die Inhalte dieser Bilder wunderbar ins Grünflächenamt“, so Grünflächendezernent Kolmer.

Nach der Vernissage: 6. November 2021, sind die Öffnungszeiten Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Die Finissage findet am 12. Dezember 2021 um 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nötig über gruenflaechenamt [at] darmstadt [dot] de oder Telefon 06151 13-2900. Die aktuellen Coronaregeln sind zu beachten. Seit dem 7. Oktober 2021 gilt in Darmstadt für öffentliche Veranstaltungen die 2G-Regelung.