Open-Air-Sommer im Juni mit „Darmstadt bildet Banden“

Darmstädter Kulturinstitutionen zeigen unter dem Zusammenschluss „Darmstadt bildet Banden“ ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm im Juni 2021, gefördert durch „INS FREIE“ des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Am Sonntag, 6. Juni, zeigt das Theaterlabor INC. die Performance „ICH ICH ICH“, eine spielerische Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich in Zeiten einer Pandemie auf dem Georg-Büchner-Platz.

Für einen spannungsgeladenen Abend sorgen die Darmstädter Krimitage mit Kurzgeschichten im Bermudadreieck zwischen Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt am 28. Juni auf der Foyerterrasse des Staatstheaters.

Mit einem musikalischen Spektrum von Nu Disco bis Organic House verwandeln die Galerie Kurzweil und das Running-Back-Trio die Foyerterrasse des Staatstheaters am 25. Juni in eine Open-Air-Tanzfläche.

DARMSTADT_SPEAKERS stimmen am 03. Juli mit einem vielseitigen, kostenfreien Vorprogramm auf das anschließende Open-Air-Konzert „Alles Oper(ette)“ am Georg-Büchnerplatz ein.

Das Staatstheater Darmstadt zeigt neben dem musiktheatralen Spaziergang „Osthang“ auf der Mathildenhöhe (5., 12., 29.6.), die Kinderoper „Das Städtchen Drumherum“ (6., 19., 20., 26.6.). Zwei Premieren, „Mädchen wie die“ (8., 9., 11.6.) vor dem Theater sowie „La costanza vince l‘inganno“ (17., 18., 19., 20., 25.6.) im Prinz-Georg-Garten sowie ein vielseitiges Konzertprogramm (13., 14., 23.6. sowie 2., 3.7.) und die Tanzperformance „Bodies in Urban Spaces“ (29. + 30.6. sowie 2.7.) des Hessischen Staatsballetts (in Abhängigkeit von der Genehmigung der Stadt Darmstadt) stehen in den kommenden Wochen im Spielplan.

Quelle: Staatstheater Darmstadt