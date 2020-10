Häuser energetisch sanieren – dazu gibt es jetzt kostenlose Beratung für Eberstadt sowie für das Stadtumbaugebiet Kapellplatz-Woogsviertel-Ostbahnhof

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat kürzlich das „Sofortprogramm Klimaschutz“ auf den Weg gebracht. Das Sofortprogramm ist einer der relevanten Bausteine, um die Netto-CO2-Emissionen für Darmstadt bis 2035 auf null zu senken – dort, wo der Magistrat Handlungsoptionen und Einfluss hat. „Eine der Maßnahmen des Sofortprogramms ist die Ausweitung der Beratung von Hauseigentümern und Eigentümerinnen in Fragen der energetischen Sanierung“, erklärt Umweltdezernentin Barbara Akdeniz. „Hier geht es um effektive und nachhaltige Verbesserungen bei bestehenden Gebäuden, was dem Klima ebenso wie den Bewohnerinnen und Bewohnern zugutekommt.“

Planungsdezernentin Barbara Boczek erläutert: „Ich freue mich, dass mit dem bewährten Modernisierungskonvoi neben den geplanten Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum des Stadtumbaugebietes Kapellplatz/ Woogsviertel /Ostbahnhof nun ein weiterer Baustein für den privaten Bereich angestoßen und gefördert wird und wünsche mir eine rege Inanspruchnahme der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer“.

Die Beratung findet seit vier Jahren in Form eines sogenannten Modernisierungskonvois statt. Im Auftrag der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet die Effizienz:Klasse GmbH kostenlose Beratungen und Thermografieaufnahmen an – jetzt für Eberstadt sowie im Stadtumbaugebiet Kapellplatz/Woogsviertel/Ostbahnhof. Näheres erfährt man bei digitalen YouTube-Veranstaltungen: am Mittwoch, 4. November 2020, ab 19 Uhr unter http://bit.ly/modkonvoi1 für Eberstadt und am Dienstag, 10. November, ab 19 Uhr unter http://bit.ly/modkonvoi2 Ostbahnhof.

Grundlage der Beratung sind Thermografieaufnahmen (Wärmebilder) des Gebäudes. Diese werden von zertifizierten Energieeffizienz-Fachleuten ausgewertet und auf Schwachstellen in der Gebäudehülle untersucht. Dann folgt eine Ortsbegehung am Gebäude. Die Fachleute können nun den energetischen Zustand des Gebäudes beurteilen und aufzeigen, mit welchen Maßnahmen Hauseigentümer und Eigentümerinnen am besten und am kostengünstigsten Energie einsparen können. Dabei werden auch Fördermöglichkeiten berücksichtigt. Die Beratungsergebnisse und Thermografieaufnahmen werden in einem Abschlussbericht zusammengefasst und verschickt. Die Kosten übernimmt die Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Um eine kostenlose Beratung und Thermografieaufnahme ihres Gebäudes zu erhalten, brauchen Hauseigentümer und Eigentümerinnen nicht an der digitalen Informationsveranstaltung teilzunehmen. Sie können sich dafür ab sofort auf www.modernisierungskonvoi.de, telefonisch unter 06151 36 03 60 oder per E-Mail unter modkonvoi@effizienz-klasse.de anmelden.

Fragen beantwortet die Effizienz:Klasse GmbH, Telefon 06151 36 03 60, E-Mail info [at] effizienz-klasse [dot] de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt