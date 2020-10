Vandalen im Unigebäude – Toiletten verstopft und mit Feuerlöscher gesprüht – Wer kann Hinweise geben?

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen Freitag (23.10.) und Montag (26.10.20) in dem Gebäude der Technischen Universität Darmstadt in der Hochschulstraße gewütet und einen noch nicht bezifferten Sachschaden verursacht. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäude. In den Räumen entleerten sie zu den Räumen gehörenden Feuerlöscher, verstopften mit Textilen Waschbecken sowie Toiletten und verschütteten zahlreiche Reinigungsmittel. Weil offensichtlich auch Alkohol und Tabak konsumiert wurde geht die Polizei derzeit von mehreren Tätern aus, die sich auch über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude befunden haben müssen. Das Ausmaß der Beschädigungen ist abschließend noch nicht bekannt. Hinwiese, die der Aufklärung des Falles dienlich sind, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen