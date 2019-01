Architektur, Games, Design: h_da-Studierende zeigen Semesterarbeiten und Projekte

Für viele Studierende der Hochschule Darmstadt (h_da) gehört sie ganz selbstverständlich dazu: die öffentliche Präsentation ihrer Arbeiten und Projekte zum Semesterabschluss in Werkschauen und Ausstellungen. In den kommenden Wochen haben Interessierte aus Darmstadt und Region die Gelegenheit, an den Fachbereichen Architektur, Gestaltung und Media aktuelle Arbeiten zu sehen und in den Dialog mit Studierenden und Lehrenden zu treten. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 01.02., bis Sonntag, 03.02.19: Ausstellung der Abschlussarbeiten am Fachbereich Architektur, täglich von 12-18 Uhr

Studierende aus den Studiengängen Innenarchitektur und Architektur haben sich unter anderem mit einem Neubau der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und dem Prinzenpalais in Usingen beschäftigt.

Ort: Hochschule Darmstadt, Fachbereich Architektur, Schöfferstraße 1, Atrium (Gebäude B 10), 64295 Darmstadt. Nähere Informationen zum Programm: https://fba.h-da.de/aktuelles/

Mittwoch, 06.02., und Donnerstag, 07.02.19: Werkschau des Studiengangs Interactive Media Design am Fachbereich Media, 9.30-18 Uhr/16 Uhr

Im Bachelor-Studiengang Interactive Media Design gestalten die Studierenden interaktive Medien für die Zukunft der digitalen Welt. Die aktuelle Werkschau zeigt unter anderem Lösungen für eine verbesserte Mobilität sowie Konzepte für Food Trucks. Die Projekte werden am Mittwoch, 06.02., von 9.30-18 Uhr, und am Donnerstag, 07.02., von 9.30-16 Uhr im Rahmen einer Ausstellung präsentiert.

Ort: Hochschule Darmstadt, Fachbereich Media, Max-Planck-Straße 2, Showroom am Mediencampus (Haus F 16, Raum 018), 64807 Dieburg. Das detaillierte Programm ist hier zu finden: https://imd.mediencampus.h-da.de/termine/

Samstag, 09.02., bis Montag, 11.02.19: Ausstellung der Winterdiplome am Fachbereich Gestaltung, jeweils 12-18 Uhr, Vernissage am Freitag, 08.02., 18 Uhr

Mehr als 40 Abschlussarbeiten aus den Studiengängen Kommunikationsdesign und Industriedesign sind im Rahmen der Ausstellung „entfalten“ am Fachbereich Gestaltung auf der Mathildenhöhe zu sehen. Nach der Diplomfeier am Freitag, 08.02., um 17 Uhr öffnet die Ausstellung um 18 Uhr. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog der Diplomarbeiten.

Ort: Hochschule Darmstadt, Fachbereich Gestaltung, Olbrichweg 10, 64287 Darmstadt. Weitere Informationen: http://www.fbg.h-da.de/

Dienstag, 19.02., und Mittwoch, 20.02.19: Semester-Ausstellung des Studiengangs Animation & Game am Fachbereich Media, jeweils 15-18 Uhr

„final_19 – Animations, Games, Experiences“ nennt der Studiengang Animation & Game am Fachbereich Media der h_da seine Semester-Ausstellung. Zu sehen sind mehr als 30 Projekte und Bachelorarbeiten zu Themen wie „Real People, Real Stories“ oder „Humor“.

Ort: Hochschule Darmstadt, Fachbereich Media, Max-Planck-Straße 2, Mensa (Gebäude F 11), 64807 Dieburg. Nähere Informationen finden sich hier: https://ag.mediencampus.h-da.de/events/

Quelle: h_da Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences