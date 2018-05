Schlossgrabenfest 2018: An vier Tagen zusätzliche Spätfahrten – Busse fahren Umleitung

Für unbeschwerte Feierlaune gibt es auch zum diesjährigen Schlossgrabenfest von Donnerstag (31.5.) bis Sonntag (3.6.18) an allen vier Veranstaltungstagen ein zusätzli-ches Fahrplanangebot bis weit nach Mitternacht. Einige Buslinien in der Darmstädter Innenstadt werden umgeleitet. Auf den Straßenbahnlinien 2, 4, 7 und 8, den Stadtbuslinien F/U, H, WX sowie den Umlandlinien N, NE, O, P, PE, 8N, 671, 672, NH, RH und 5515 gibt es zusätzliche Spätfahrten.

Straßenbahnen und Stadtbusse fahren bis weit nach Mitternacht

Die Straßenbahnlinie 4 fährt im Fünfzehn-Minuten-Takt bis 1.30 Uhr, dann noch einmal um 1.45 und um 2.15 Uhr. Die Straßenbahnlinien 7/8 und 2 fahren im Fünfzehn-Minuten-Takt bis 1.15 Uhr, dann um 1.45, 2.15 und nach Eberstadt 2.45 Uhr ab Luisenplatz. Die Buslinie F fährt bis 2.15 Uhr. Die Buslinie H fährt im Fünfzehn-Minuten-Takt bis 22.15, dann alle dreißig Minuten bis 1.15 Uhr und um 2.15 Uhr ab Luisenplatz. Die Straßenbahnen ab Luisenplatz haben bis 2.15 Uhr Anschluss an die Linien O, P und WX, die Linie F/U fährt bis 0.45 Uhr bis nach Urberach. Die letzte Fahrt der Linie K 50 wird mit der Straßenbahn ab Luisenplatz um 1.15 erreicht. Die Linie 3 fährt nur zwischen Hauptbahnhof und Luisenplatz als Straßenbahn und wird von dort Richtung Lichtenbergschule durch Busse ersetzt. Die Linien K und L verkehren unverändert.

Sonderfahrplan auf vielen Regionalbuslinien – zusätzliche Fahrten

Auf der Linie in Richtung Groß-Umstadt (671) fahren die Busse von 19 Uhr bis nach 2 Uhr nach einem Sonderfahrplan, auf den Linien in Richtung Dieburg und Groß-Zimmern (672), Roßdorf und Reinheim (NH und RH) sowie Weiterstadt (5515) im Takt bis um 2 Uhr nachts. Die übrigen Umlandlinien MO1, RHX, 673, 674, 675, 677, 678, 693, 751, 5513, n71, X74 und X78 sowie die Anschlusslinien im Landkreis verkehren nach Fahrplan. Im Raum Groß-Umstadt und Otzberg besteht seit Anfang April 2018 ein Nachverkehrsangebot in den Nächten vor Feiertagen, sowie am Freitag und Samstag für die Weiterfahrt.

Zusätzliche Spätfahrt auf der Regionalbahnlinie 75

Auf der Regionalbahnlinie 75 (Aschaffenburg – Darmstadt – Wiesbaden) bietet der Rhein-Main-Verkehrsverbund – RMV an allen Veranstaltungstagen zusätzliche Spätfahrt ab Darmstadt Hauptbahnhof nach Babenhausen um 22.32 und 23.32 Uhr nach Babenhausen, um 0.32 nach Aschaffenburg und um 0.44 Uhr nach Wiesbaden an.

Umleitung für Buslinien AIR, F/U, H und KU bereits ab Sonntag

Für den Festauf- und -abbau werden die Buslinien F/U, H und KU bereits von Sonntag (27.) an bis einschließlich Donnerstag (7. Juni) umgeleitet. Die Haltestelle „Alexanderstraße/TU“ der Linien F/U und H wird in die Pützerstraße verlegt. Auf der Linie KU entfallen die Haltestellen „Alexanderstraße/TU“ und „Pützerstraße“. Der AirLiner fährt nur bis zum Luisenplatz, die Haltestelle „Kongresszentrum darmstadtium“ entfällt.

Beginn der Umleitungen um 19 Uhr

Die Umleitung für die Regionalbuslinien beginnt an allen Veranstaltungstagen um 19 Uhr.

Die Haltestellen „Luisenplatz“, „Schloß“ und „Jugendstilbad“ werden dann von den Regionalbussen nicht bedient. Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse ab der Haltestelle „Elisabethenstift/ Woog“ über die Pützerstraße, Heinheimer Straße und Frankfurter Straße zum Willy-Brandt-Platz. Richtung Ostbahnhof fahren die Busse ab dem Willy-Brandt-Platz (Linien 673, X74 und X78 ab Mathildenplatz) über den Citytunnel und die Ersatzhaltestellen „Hügelstraße/Volksbank“ und „Mercksplatz“.

Die Linien 5515 und 5516 Richtung Weiterstadt setzen ab 19 Uhr statt am Luisen-platz an der Haltestelle „Mathildenplatz“ vor den Gerichtsgebäuden ein.

Auskunft

Alle Sonderfahrpläne zum Schlossgrabenfest können im Internet unter www.dadina.de und www.heagmobilo.de herunter geladen werden. Auskunft geben die Mitarbeiterteams in der RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt (06151 3605151) und im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz (06151 709 4000): montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Am Donnerstag (31.5.) sind die Mobilitätszentrale, das Kundenzentrum und die Geschäftsstelle nicht besetzt.

An den Veranstaltungstagen ist außerdem Infopersonal der DADINA vor Ort im Einsatz. Die mit farbigen Westen gekennzeichneten Personen helfen die richtige Haltestelle zu finden und geben Auskunft über die nächste Abfahrtmöglichkeit.

