Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Darmstadt

Teilen

Auch in diesem Jahr wird in Darmstadt wieder gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vorgegangen, deren Haare bei Kontakt Hautreizungen, Juckreiz, Schwellungen sowie asthmatische Anfälle und allergische Schockreaktionen bei Mensch und Tier auslösen können. Aufgrund der heißen Sommer und milden Winter der letzten Jahre ist dieser wärme- und trockenheitsliebende Schmetterling insbesondere im innerstädtischen Bereich weiterhin stark verbreitet. Die Bekämpfung startet am Dienstag, 22. April 2025.

Zum Schutz der Bevölkerung behandelt das Grünflächenamt daher rund 3.600 Bäume prophylaktisch mit einem biologischen Schädlingsbekämpfungsmittel (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki). Die präventive Bekämpfung beginnt je nach Entwicklung der Eichentriebe voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte. Betroffen sind Eichen im gesamten Stadtgebiet, darunter auf Spielplätzen, Friedhöfen, in Grünanlagen, an Straßen sowie in Kindergärten, Schulen und Freibädern. Die Behandlung erfolgt mit einer Hochleistungssprühkanone.

Zusätzlich ist eine Bekämpfung an folgenden Gewässern und im Vivarium vorgesehen: Großer Woog, Steinbrücker Teich, Grube Prinz-von-Hessen, Erich-Kästner-See und Arheilger Mühlchen. Hier kommen Nematoden (Steinernema feltiae) zum Einsatz, die besonders licht- und austrocknungsempfindlich sind. Daher erfolgt die Anwendung ausschließlich zwischen 19 und 6 Uhr. Um die Lärmbelästigung für Anwohner möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten entsprechend organisiert. Eine zweite Behandlung ist voraussichtlich Ende April erforderlich.

Ergänzend zur bodengebundenen Bekämpfung werden zwischen Mitte April und Anfang Mai bestimmte Anlagen per Hubschrauber behandelt. Dazu gehören der Waldfriedhof, das Freizeitgelände Orplid und der Tierschutzverein Darmstadt e.V.. Während der Sprühmaßnahmen müssen diese Bereiche kurzfristig gesperrt werden.

Für Fragen zum Eichenprozessionsspinner oder zur Meldung befallener, städtischer Eichen steht das Grünflächenamt unter der Telefonnummer 06151-13 2900 zur Verfügung. → Weitere Informationen.

Über den Eichenprozessionsspinner

Der Eichenprozessionsspinner ist eine kleine Nachtschmetterlingsart, deren Larven auf Eichen leben und sich in langen Prozessionen zu ihren Fressplätzen im Baum bewegen. Ab dem dritten Larvenstadium bilden die unscheinbaren Raupen Brennhaare aus, die bei Kontakt mit Mensch und Tier Hautreizungen, Juckreiz, Schwellungen sowie asthmatische Anfälle und allergische Schockreaktionen auslösen können. Zudem werden lose Brennhaare leicht durch den Wind verbreitet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt