Pfungstadt / Weiterstadt: Über 20 Ladesäulen mit Farbe beschmiert – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (10.04.25) haben bislang unbekannte Vandalen an zwei Lade-Stationen im Landkreis Darmstadt-Dieburg mehrere Ladesäulen mit Farbe beschmiert und zum Teil so beschädigt, dass diese in ihrer Funktion beeinträchtigt wurden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass in Weiterstadt in der Robert-Koch-Straße acht Ladesäulen mit blauer Farbe und in Pfungstadt in der Werner-von-Siemens-Straße insgesamt 15 Ladesäulen mit blauer Farbe beschmiert wurden. Weiterhin beschmierten sie auch den Boden und den dortigen Verteilerkasten mit Farbe.

Von einem politisch motivierten Hintergrund wird derzeit ausgegangen, weshalb der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessens mit den Ermittlungen betraut ist. Ein Zusammenhang mit einer im Internet angekündigten europaweiten Aktionswoche, wird derzeit geprüft. Auch die Ermittlungen zur Gesamtschadenssumme dauern derzeit noch an.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die Polizei zusätzlich Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, bei verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang umgehend die Polizei zu alarmieren.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen