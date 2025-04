Groß-Gerau: Bibel auf Altar in Stadtkirche angezündet – Zeugen gesucht

Teilen

Unbekannte betraten am Dienstag (08.04.25), in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr, die evangelische Stadtkirche in der Kirchstraße in Dieburg und entzündeten dort anschließend mittels Streichholz eine auf dem Holzaltar des Gotteshauses befindliche Bibel. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf umliegende Gegenstände über und die Heilige Schrift brannte auch nicht vollständig ab.

Die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06152/1750.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen