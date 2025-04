Teilen

Am Montagnachmittag (07.04.25), gegen 14.30 Uhr, wurde in Pfungstadt durch einen Zeugen ein Brand in einem frei zugänglichen Waldstück östlich einer Reitsportanlage der Straße „Außerhalb“ gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den, nach derzeitigem Kenntnisstand circa 800 Quadratmeter, großen Bereich und verhinderten so ein Ausbreiten des Feuers. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen