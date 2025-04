Großeinsatz der Feuerwehr in der Darmstädter Innenstadt

Teilen

Mehrere Notrufe gingen am Sonntagabend (06.04.25) bei der Leitstelle der Feuerwehr Darmstadt sowie der Leitstelle der Polizei ein und meldeten einen Gebäudebrand in der Darmstädter Innenstadt. Um 21:36 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt zu einem Gebäudebrand in die Schleiermacherstraße alarmiert.

Vor Ort wurde ein Feuer in einem mehrstöckigen und unbewohnten Anbau eines Gebäudes vorgefunden. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr breitete sich das Feuer vollständig auf den Anbau aus. Es wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Darmstadt nachgefordert. Die Feuerwehr leitete die Löschmaßnahmen mit

Einsatzkräften unter Atemschutz ein. Es galt die Ausbreitung des Feuers auf das nächste Gebäude zu verhindern. Aufgrund der Brandstärke konnte das Gebäude nicht mehr sicher betreten werden und das Feuer wurde über zwei Drehleitern über das offene Dach gelöscht. Im Anschluss wurden Teile des Daches unter Einsatz des Feuerwehrkrans abgetragen. Am Einsatzort waren insgesamt drei Löschzüge und weitere Sonderfahrzeuge der Feuerwehr Darmstadt eingesetzt, die sich aus 60 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt, Darmstadt-Arheilgen und der Berufsfeuerwehr zusammensetzten. Ebenfalls waren zwei Fahrzeuge des DRK OV Innenstadt zur Unterstützung der Einsatzkräfte am Einsatzort tätigt.

Aufgrund der Einsatzlage unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Wixhausen sowie das DRK OV Arheilgen und der ASB Eberstadt bei der Sicherstellung des Grundschutzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Bereits am Nachmittag war die Feuerwehr Darmstadt bei einem Feuer in Eberstadt im Einsatz. Hier brannte ein Unterstand im Freien. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Eberstadt löschten den Brand.

Es gab bei beiden Bränden keine Verletzten.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt