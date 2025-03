Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschließt Aufwertung der Grünanlage „Im Tiefen See“

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung vom Mittwoch, 5. März 2025, eine umfassende Neugestaltung der Grünanlage „Im Tiefen See“ beschlossen. Das Projekt wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Sozialer Zusammenhalt“ realisiert und stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit und sozialen Teilhabe in den Quartieren Pallaswiesen- und Mornewegviertel dar.

„Diese Aufwertung ist ein wichtiges Signal für eine sozial gerechte Stadtentwicklung“, betont Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Mit der innovativen Gestaltung eines barrierefreien und inklusiven Raums schaffen wir nicht nur einen Ort des Spiels und der Erholung, sondern fördern auch die Teilhabe aller Darmstädterinnen und Darmstädter. Besonders freut es mich, dass Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen in den Planungsprozess eingebunden wurden – so entsteht ein Ort, der den Werten der Inklusion und Vielfalt gerecht wird.“

Die Grünanlage wird in drei Bereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten – Sport, Spiel und Erholung – gegliedert. Ein zentrales Element der Umgestaltung ist das „Spielband“, das sich durch die gesamte Anlage zieht und unterschiedliche Freizeitangebote miteinander verbindet. Der im nördlichen Bereich bestehende Bolzplatz wird aufgewertet, eine Calisthenics-Anlage und ein überdachter Jugendtreff ergänzen das sportliche Angebot. Im mittleren Bereich entsteht ein Spielbereich mit einer erweiterten Wasserspielfläche und neuen, zum Teil inklusiven Spielgeräten für alle Altersgruppen – so wird der mittlere Teil zu einem zentralen Anlaufpunkt für Familien. Der südliche Abschnitt wird als Ort der Ruhe gestaltet, mit großzügigen Rasenflächen, Sitzmöglichkeiten und Naturerlebniselementen.

„Die barrierefreie Gestaltung des gesamten Areals ist ein essenzieller Bestandteil dieses Projekts“, erklärt Stadtrat Michael Kolmer. „Die neue Anlage bietet allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihren Fähigkeiten die Möglichkeit, diesen wichtigen öffentlichen Raum gleichermaßen zu nutzen. Gleichzeitig schaffen wir mit dem südlichen Abschnitt eine grüne Oase der Erholung mitten in der Stadt. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, solche Rückzugsräume in der Stadt zu schaffen, um das Wohlbefinden der Menschen zu fördern.“

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern spielte eine zentrale Rolle im Planungsprozess. Diese wurden im Sommer 2024 in mehreren Veranstaltungen aktiv einbezogen: „Die Beteiligung insbesondere von Kindern und Jugendlichen hat diesen Planungsprozess bereichert und dafür gesorgt, dass wir ein Ergebnis erzielen konnten, das den Bedürfnissen der Gemeinschaft entspricht. Ich freue mich, dass viele der eingebrachten Ideen nun in der Gestaltung umgesetzt werden können“, so Bürgermeisterin Akdeniz abschließend.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus bereits bewilligten Fördermitteln des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“. Die Umgestaltung der Grünanlage „Im Tiefen See“ ist ein Schlüsselprojekt des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) und trägt dazu bei, die Lebensqualität im Pallaswiesen- und Mornewegviertel nachhaltig zu verbessern.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt