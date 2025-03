Osterferienprogramm im Zoo Vivarium Darmstadt

Teilen

Der Zoo Vivarium Darmstadt bietet ein Osterferienprogramm für Kinder mit tierischen Themen an.

Das österliche Thema „Eier im Tierreich“ behandelt am Montag, 7. April 2025, die eierlegende Form der Fortpflanzung bei den verschiedenen Tiergruppen. Dabei werden Tiere vorgestellt, die Eier legen und Eier, die von Tieren gelegt wurden. Dabei wird auch die Frage geklärt, wer zuerst da war: die Henne oder das Ei? Die Führung beginnt um 10 Uhr und kostet 4,50 Euro pro Person zuzüglich Eintritt.

Im Rahmen des Ferienprogramms wird am Mittwoch, 9. April 2025, um 13 Uhr zudem der zweistündige Workshop „Wie halte ich Meerschweinchen artgerecht?“ veranstaltet. Um das Thema „Warum Haustiere Nutztiere sind“ geht es am Donnerstag, 10. April 2025, um 10 Uhr, ebenfalls in einem zweistündigen Workshop. Die Workshops kosten 9 Euro pro Kind zuzüglich Eintritt.

Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist an der Zooschule. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter der Telefonnummer 06151 13-46900 erfolgen.