Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet drei Veranstaltungen im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren an

Im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren bietet die Wissenschaftsstadt Darmstadt im März 2025 drei Veranstaltungen in Stadtbibliothek, Synagoge und Theater Moller Haus an.

Los geht es am Donnerstag, 27. März, mit einer Führung durch die Darmstädter Synagoge. Dabei erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Geschichte der Jüdischen Gemeinde. Die Führung beginnt um 14:30 Uhr am Eingang der Synagoge, Wilhelm-Glässing-Straße 26 und dauert rund eineinhalb Stunden. Ein Ausweisdokument ist vorzulegen. Kopfbedeckungen für die Männer sind vorhanden.

Am Freitag, 28. März, gibt es eine Führung in der Stadtbibliothek. Sie beginnt um 11 Uhr an der Servicetheke im Eingang der Bibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2 und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Am Montag, 31. März, gibt es in der Reihe „Kultur-Suppe“ im Theater Moller Haus die Aufführung „Moby Dick“. Es handelt sich um die Geschichte von Ismael, einem jungen Mann, der der Eintönigkeit und Enge an Land entfliehen will und sein Glück auf dem Meer sucht. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Theater Moller Haus und dauert rund eine Stunde. Im Anschluss sind die Besucher zu einem gemeinsamen Mittagsimbiss eingeladen.

Anmeldungen für alle Termine nimmt die Servicestelle Soziales und Beratung unter Telefon 06151 13-2872 oder sub-programm@darmstadt.de entgegen.