„Jugend forscht“ feiert Jubiläum: Landeswettbewerb bei Merck

Deutschlands bekanntester wissenschaftlicher Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ feiert Jubiläum. Unter dem Motto „Macht aus Fragen Antworten“ startet der prestigeträchtige Wettbewerb in die 60. Runde. Unter der Patenschaft von Merck wetteifern am 26. und 27. März 2025 die Sieger der hessischen Regionalwettbewerbe um den Einzug in das Bundesfinale. 66 Forscherinnen und Forscher im Alter zwischen 15 und 21 Jahren stellen insgesamt 37 zukunftsweisende Projekte vor.

Die Jungforscher haben sich, um nur ein paar Beispiele zu nennen, Gedanken über umweltfreundliche Wasserfilter aus Krebspanzern und Muschelschalen gemacht, ein kostengünstiges Laser-Scanning-Mikroskop entwickelt, sie wollen die Bioluminiszenz von Bakterien als natürliche Leuchtquelle nutzen oder Solarenergie mit Hilfe von Calciumchlorid clever speichern.

„Vor 60 Jahren stand der erste Jugend-forscht-Wettbewerb unter dem Motto ‚Wir suchen die Forscher von morgen.‘ Heute heißt es ‚Macht aus Fragen Antworten.‘ Die Botschaft ist die gleiche geblieben,“ sagte Matthias Bürk, Standortleiter von Merck in Darmstadt: „Wir wollen den Forschergeist der jungen Menschen wecken. Als Wissenschafts- und Technologieunternehmen fühlen wir bei Merck uns dazu verpflichtet und unterstützen Jugend forscht. Nur der, der fragt, kann Neues entdecken!“

Merck ist bereits seit mehr als 40 Jahren Patenunternehmen von Jugend forscht und regelmäßig Gastgeber des hessischen Landeswettbewerbs. Die Jungforscherinnen und -forscher messen sich in den sieben Wettbewerbskategorien Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik.

Die Veranstaltung findet bei Merck im Conference Center (Darmstadt, Frankfurter Straße 250, Gebäude A160) statt. Am ersten Wettbewerbstag (26. März) präsentieren die Teilnehmenden ihre Projekte einer Fachjury. Am zweiten Tag (27. März) ist in der Zeit von 13.30 bis 15.15 Uhr die öffentliche Besichtigung der Projekte vorgesehen.

Ab 16 Uhr findet dann in der Merck-Sporthalle hinter dem Hauptparkplatz die Feierstunde mit der Verkündung der Sieger statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Merck-Standortleiter Matthias Bürk wird an der Feier teilnehmen, um die Sonderpreise zu überreichen.

Für die Öffentlichkeit ist auch hier eine Teilnahme vor Ort möglich. Interessenten für die Besichtigung und die Feierstunde werden gebeten, sich über diese Webseite anzumelden: www.merck.de/jugendforscht

Parken ist ab 13 Uhr im Besucherparkhaus möglich. Wer sich vorab über die präsentierten Projekte informieren möchte, findet auf dieser Webseite auch alle weiteren aktuellen Informationen sowie ein Gratulationsvideo unseres Geschäftsleitungsmitglieds Kai Beckmann.

→ Infobroschüre mit Beschreibung aller Projekte

Quelle & Bild: Merck KGaA