Kröten und Molche retten – Der BUND lädt ein zum Sonntagsspaziergang

Von Februar bis April finden die Frühjahrswanderungen der Amphibien statt. Erläutert werden beim Spaziergang Lebensweise, Schutzmaßnahmen und warum es verboten und sinnlos ist, Tiere der Natur zu entnehmen, um sie in den eigenen Garten zu setzen. Je nach Wetterlage beteiligen wir uns aktiv an einer Umsetzungsaktion.

Der Spaziergang findet statt am Sonntag (30. März 2025), um 14:30 Uhr. Treffpunkt ist am Waldrand am Ende der Hilpertstraße vor der Einfahrt zur Sabine-Ball-Schule in Darmstadt. Bitte strapazierfähiges Schuhwerk und angepasste Kleidung tragen.