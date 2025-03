Enthüllungen. Eine deutsch-polnische Begegnung ohne Kompromisse – Malerei und Magazincovers von Wieslaw Smetek

Teilen

Wieslaw Smeteks Covers für deutsche Zeitschriften wie Die Zeit, Stern, Spiegel, Geo, Cicero oder Handelsblatt sind wahrscheinlich jedem in der Bundesrepublik bekannt, ohne dass man seinen Namen kennt. Seine pointierten, oft scharfen grafischen Kommentare zu Gesellschaft, Kultur, Wissen und Politik, aber auch zu aktuellen Ereignissen in der Welt haben unzählige Leser über die letzten 30 Jahre Woche für Woche nicht nur beeindruckt, sondern sie haben sich durch ihre einmalige plakative und auf den Punkt gebrachte Aussage in das Gedächtnis der Presselandschaft eingebrannt.

→ Wieslaw Smetek enthüllt oder entlarvt unbequeme Wahrheiten und den aktuellen Ist-Zustand, unabhängig von den Themen, die er unter die Lupe nimmt. Diese brillante Fähigkeit setzt er mit einer enormen Geschwindigkeit um, die immer wieder aufs Neue die Betrachter begeistert. Seine Covers sind universal und oft zeitlos.

Wieslaw Smetek arbeitet seit Jahren außerdem mit deutsch-polnischen Zeitschriften zusammen, unter anderem mit dem Magazin DIALOG. Nicht nur dort setzt er sich gerne mit der deutsch-polnischen Nachbarschaft und mit der gemeinsamen Geschichte auseinander. Dabei arbeitet er sehr gekonnt mit gegenseitigen Vorurteilen und Ängsten, die in beiden Ländern verbreitet sind. Er zitiert sogar Werke polnischer Maler, bearbeitet sie und kreiert daraus ein neues, aussagekräftiges Bild, das in einen ganz anderen, aktuellen Kontext gesetzt wird.

Was für eine wunderbare Gelegenheit für einen deutsch-polnischen Dialog ohne Kompromisse an zwei Ausstellungsorten: dem Deutschen Polen-Institut in Darmstadt und der Galerie Pokusa in Wiesbaden. Es erwartet Sie eine spannende deutsch-polnische Begegnung in zwei benachbarten Städten, ein künstlerisches Erlebnis voller überraschender Einsichten.

Ausstellungsort: Deutsches Polen-Institut, Residenzschloss Darmstadt

Ausstellungsdauer: 13.03.-28.05.2025

Bild: Galerie Pokusa, Wiesbaden

Quelle: Deutsches Polen-Institut Darmstadt