9. Afrika-Abend, am Samstag (22.03.25), in der Bessunger Knabenschule in Darmstadt, Einlass ab 17.30 Uhr. Eine Benefizveranstaltung zu Gunsten des SisterSchola-Gesundheitszentrum in Kamerun, organisiert von Sister Schola und der Elisabeth-Gemeinschaft Darmstadt e.V.. Es gibt ein buntes Programm mit Basar, afrikanischem Essen, Modenschau, Tombola, Informationen zum Projekt, Musik und Tanz. Stars des Abends sind der Chor Accords, die kamerunischen Musiker Ra-Syn und Melchi Vepouyoum.