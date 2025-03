Neu konzipierter Sozialatlas 2025 der Wissenschaftsstadt Darmstadt online abrufbar

Teilen

Der Sozialatlas 2025 der Wissenschaftsstadt Darmstadt kann ab sofort → von der städtischen Webseite heruntergeladen werden.

„Mit dem Ziel, die Lebensqualität und Chancengleichheit in unserer Stadt kontinuierlich zu fördern, knüpft der städtische Sozialatlas 2025 in neuer Konzeption an die lange Tradition der städtischen Sozialberichterstattung in Darmstadt an. Den Kern der früheren Berichte bildete der Sozialindex. Dieser wird durch den neu entwickelten Darmstädter Armutsindex ersetzt. Armut stellt eine zentrale Herausforderung für die Stadtgesellschaft dar. Hierbei geht es nicht nur um materielle Armut, sondern insbesondere um die Auswirkungen auf die soziale Teilhabe, auf die Gesundheit sowie die Lebensbedingungen und -chancen der Menschen,“ so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Der Armutsindex der Wissenschaftsstadt Darmstadt setzt sich aus drei Indikatoren zusammen: Kinderarmut, Armut von arbeitslosen, erwerbsfähigen Erwachsenen und Altersarmut. Der Index bildet somit die gesamte Lebenszeitspanne ab und liefert Erkenntnisse über die lokalen Armutsverhältnisse. „Nur durch eine differenzierte Betrachtung und Analyse der örtlichen Sozialstruktur können wir gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und Armutsfolgen entwickeln und so die Lebensbedingungen Betroffener nachhaltig verbessern“, erläutert Akdeniz.

Für den Armutsindex und die Armutsindikatoren gilt grundsätzlich: Je höher der Wert, desto größer ist der Handlungsbedarf. Insgesamt weisen sechs Stadtgebiete einen als hoch eingestuften Armutsindexwert auf. Diese sind die Kirchtannensiedlung, das Mornewegviertel, die Lincoln-Siedlung, das Pallaswiesenviertel, Kranichstein-Süd und Kranichstein-Nord. „Ein wichtiges Instrument, um die Teilhabechancen von armutsgefährdeten und armutsbetroffenen Menschen zu verbessern und soziale Unterstützungsstrukturen in den Quartieren zu etablieren, ist die Gemeinwesenarbeit. Dass in diesen sechs Stadtvierteln bereits Gemeinwesenarbeiterinnen und -arbeiter tätig sind, zeigt, dass wir hier in den letzten Jahren die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. Gleichwohl stehen wir weiterhin vor vielschichtigen Herausforderungen. Die bauliche Entwicklung in der Lincoln-Siedlung ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich hier positive Veränderungen ergeben werden. Das Pallaswiesen-/Mornewegviertel PAMO ist zugleich im Programm Sozialer Zusammenhalt verortet“, so Akdeniz. „Ein wichtiger Zusammenschluss ist auch das Bündnis gegen Kinderarmut, in dem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Institutionen, Vereinen und Behörden Strategien gegen Armut und Ausgrenzung entwickeln mit dem Fokus auf Teilhabe- und Chancengerechtigkeit.“

Neben dem Armutsindex beleuchtet der neue Sozialatlas im Rahmen fünf weiterer Situationsindikatoren spezielle Lebenslagen und -themen: Alleinerziehende, Jugendarbeitslosigkeit, Transferleistungsbezug, Wohngeld und alternde Gesellschaft. „Besonders von Armut bedroht beziehungsweise betroffen sind nach wie vor Ein-Eltern-Familien und hier vor allem alleinerziehende Frauen. Die Zahlen hierzu sind bedenklich und verdeutlichen, wie wichtig es ist, geeignete Maßnahmen und Unterstützungsangebote vorzuhalten“, so Akdeniz. „Auch die älter werdende Gesellschaft ist ein Thema, dem wir uns annehmen müssen. Umso erfreulicher ist es, dass wir – neben zahlreichen Angeboten für Ältere – zusätzlich in Wixhausen, Bessungen, im Pallaswiesen- und Mornewegviertel, in der Waldkolonie sowie seit 2024 auch in Kranichstein das Angebot der Gemeindepflege installieren konnten.“

Der neue Sozialatlas 2025 schreibt die Sozialberichterstattung von 2010, 2013, 2018 und 2021 in neuer Konzeption fort und basiert auf Daten zum Stichtag 31. Dezember 2023. Alle im Sozialatlas 2025 verwendeten Daten sind auf dem → OpenData Portal der Wissenschaftsstadt Darmstadt abrufbar. Das OpenData Portal bietet darüber hinaus weiterführende Informationen zu den Themen Bevölkerungsentwicklung, Arbeit und Soziales sowie andere städtische Daten (siehe https://opendata.darmstadt.de). Fragen oder Anmerkungen nimmt das Büro für Sozialplanung entgegen (Tel.: 06151 13-2168; E-Mail: sozialplanung@darmstadt.de).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt