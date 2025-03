Vierte Bürgerbefragung zur nachhaltigen Mobilität in der Lincoln-Siedlung im März – Teilnahme erstmals online und in sechs Sprachen möglich

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt startet in Kooperation mit dem „Frankfurt Lab for SET-Mobility“ der Frankfurter Goethe-Universität im März 2025 die vierte Haushaltsbefragung im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Mobilität in Lincoln III“ (NaMoLi III), um die Mobilitätsentwicklung in der Lincoln-Siedlung sowie in weiteren Stadtteilen Darmstadts zu analysieren und daraus Empfehlungen für künftige verkehrspolitische Maßnahmen abzuleiten.

Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu erleichtern, wird die Befragung erstmals auch online durchgeführt, zudem ist eine Teilnahme künftig in sechs Sprachen möglich.

Wie in der letzten Erhebung von 2023 wird auch in der aktuellen Befragung das Mobilitätsverhalten sowohl der Lincoln-Bewohnerinnen und -bewohnern als auch das von Neubürgerinnen und Neubürgern anderer Stadtteile erfasst, um Erkenntnisse über die Mobilitätsmuster von Personen zu gewinnen, die kürzlich ihren Wohnort gewechselt haben.

Die Lincoln-Siedlung gilt als Modellprojekt für nachhaltige Mobilität. Das Mobilitätskonzept, das Angebote wie Carsharing, Fahrradverleihsysteme und eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr umfasst, soll einen Alltag ohne eigenes Auto möglich machen. Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung fließen in das Projekt „NaMoLi III“ ein. Weitere Informationen zu dem Forschungsprojekt können auf der Webseite www.darmstadt.de/namoli abgerufen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt