Lilien feiern nächsten Heimsieg

Der SV Darmstadt 98 hat das nächste Erfolgserlebnis im Merck-Stadion am Böllenfalltor feiern können. Mit 3:0 (1:0) besiegten die Südhessen am Freitag (07.03.25) den Karlsruher SC. Großen Anteil an den drei Punkten hatte abermals Isac Lidberg, der nach zehn Minuten aus kürzester Distanz zur Führung traf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Killian Corredor in der 73. Minute auf 2:0, bevor Merveille Papela in der 79. Minute den 3:0-Endstand herstellte. Durch den Erfolg knacken die Lilien die 30-Punkte-Marke und stehen nun bei 31 Saisonzählern. Zum ausführlichen Spielbericht…