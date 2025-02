Vortragsreihe zur Gebäudeanpassung an die Klimaerwärmung ab sofort online

Teilen

Die Aufzeichnungen einer Vortragsreihe zur Gebäudeanpassung an die Klimaerwärmung, die im Rahmen des Kursprogramms der Volkshochschule Darmstadt durch das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung in Kooperation mit dem BUND und der Verbraucherzentrale Hessen durchgeführt wurden, sind ab sofort auf www.darmstadt.de/klimaschutz zu finden. Im Herbst und Winter 2024 konnten sich Darmstädter Bürgerinnen und Bürger dabei nach Feierabend zu den Themen Gebäudetechnik, Sanierung, Photovoltaik, Klimaanpassung und weiteren Themen weiterbilden. Eine Teilnahme an den Vorträgen war sowohl vor Ort im Zentrum für Stadtnatur in der Orangerie in Bessungen, als auch online möglich.

„Die Vermittlung von praktischem Wissen und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern ist uns ein großes Anliegen. Das Aufzeigen von guten, umsetzbaren Lösungen und Möglichkeiten das eigene Heim ‚zukunftsfit‘ zu machen und gleichzeitig einen Beitrag gegen die Klimaerwärmung leisten zu können stieß bei den Zuhörerinnen und Zuhörer auf großes Interesse, es lohnt sich die verschiedenen Aufzeichnungen anzusehen“, so Klimaschutzdezernent Michael Kolmer.

An den sechs Themenabenden räumten die Expertinnen und Experten des städtischen Amtes für Klimaschutz und Klimaanpassung mit Mythen rund ums Eigenheim wie ‚Wände müssen atmen‘ oder ‚Wärmepumpen gehen nur im Neubau‘ auf und gaben anschauliche Beispiele und Erklärungen zum Gebäudeenergiegesetz und vielen weiteren aktuellen Fragestellungen. Am Beispiel eines privaten Wohngebäudes in der Heimstättensiedlung wurde dargestellt, welche Schritte bei einer Gebäudesanierung möglich und sinnvoll sind und wie die Umrüstung auf eine effiziente Wärmepumpe gelingen kann. Auch Informationen zu Kosten und Einsparungen wurden transparent aufgezeigt. Alle Fragen rund um das Thema Photovoltaikanlage wie sich z.B. der Strom vom eigenen Dach auch für den Betrieb des E-Autos und die Versorgung mit Heizwärme und Warmwasser eignet, erläuterte in einem weiteren Vortrag Rudolf Bersch, Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt