Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert zur nicht repräsentativen U18-Bundestagswahl 2025

Teilen

Im Vorlauf zur vorgezogenen Bundestagswahl 2025 wird trotz der Kurzfristigkeit auch in diesem Jahr vom 7. bis zum 14. Februar eine nicht repräsentative U18-Bundestagswahl durchgeführt. Darüber informiert Bürgermeisterin und Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz. Die U18-Wahlen sind ein Projekt politischer Jugendbildung, bei dem sich junge Menschen in Workshops, Freizeiten und Podiumsdiskussionen mit Demokratie, ihren Interessen und dem Wahlkampf auseinandersetzen. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu unterstützen, Politik zu verstehen, Unterschiede in den Partei- und Wahlprogrammen zu erkennen und Versprechen von Politikerinnen und Politikern zu hinterfragen. Außerdem soll die Wahl das Signal senden, dass auch Personen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Staatsangehörigkeit nicht wählen dürfen, durchaus etwas zum politischen Diskurs beizutragen haben. Alle Infos zur bundesweiten Wahl gibt es auf https://u18.org.

Bürgermeisterin Akdeniz dazu: „Für die Politik ist es sehr wichtig, die Interessen und Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu hören und ernst zu nehmen. Die U18-Wahl wird zu einem Sprachrohr, durch das Kinder und Jugendliche sich Gehör verschaffen können. Zudem werden gut verständliche Informationen zur Wahl bereitgestellt und damit ein zentraler Beitrag zur politischen Jugendbildung geleistet. Bei der Europawahl im letzten Jahr wurde das Wahlalter auf 16 Jahre festgelegt, bei der Bundestagswahl bleibt es aber bei 18 Jahren, was bedeutet, dass junge Menschen unter 18 Jahren an dieser wichtigen Wahl nicht teilnehmen können. Alle jungen Menschen unter 18 Jahren sind aufgerufen, vom 7. bis 14. Februar 2025 an der U18-Wahl teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben“, so Akdeniz.

Aaron Becker, der Vorsitzende des Jugendrings Darmstadt dazu: „Der Beitrag zur politischen Bildung, den die U18-Wahlen für Kinder Jugendliche leisten, ist gerade in dieser Zeit, in der populistische und rechtsextreme Strömungen immer mehr Zulauf bekommen, immens wichtig.“

In Darmstadt organisiert der Jugendring in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk Darmstadt die U18-Wahl. Zur Vorbereitung auf ihre Wahl bekommen die Jugendlichen organisatorische und inhaltliche Unterstützung.

Zum einen finden sich auf der Info-Homepage www.u18darmstadt.de Texte und Erklärvideos zur politischen Dimension der Bundestagswahl (was wird auf Bundesebene politisch entschieden und von wem, wie sind die politischen Strukturen), Informationen, wie ein eigenes Wahllokal eröffnet werden kann sowie ein Link zur Liste mit allen Darmstädter Wahllokalen. Hier können sich Wählerinnen, Wähler und Wahllokale informieren und vorbereiten, auch der Stimmzettel ist hier zum Ausdrucken zu finden, um auch eine Briefwahl zu ermöglichen. Zusätzlich wird es im Vorfeld der U18-Wahl in den Wahllokalen Aktionen für interessierte Jugendliche geben, in denen diese Themen ebenfalls noch ausführlicher behandelt werden. Als Wahllokal fungieren dabei zahlreiche Jugendzentren und Schulen in Darmstadt. Diese stellen die Stimmzettel und die wichtigsten Infos vor Ort bereit und haben entsprechende Wahlurnen zur Stimmabgabe. Die Wahllokale werden in der genannten Veranstaltungszeit geöffnet sein. Die Wählerinnen und Wähler suchen sich aus der Liste ein Wahllokal in ihrer Nähe aus und gehen dort wählen. Ein vorläufiges Gesamtergebnis auf Bundesebene wird bereits am Abend des 14. Februar 2025 auf www.u18.org veröffentlicht, in der folgenden Woche dann das endgültige Ergebnis.

Ansprechpersonen für Rückfragen sind Ralf Silber, Jugendring Darmstadt, 06151 79733, info@jugendring-darmstadt.de und Janina Kowalewski, Jugendbildungswerk Darmstadt, 06151 13-4085, jugendbildungswerk@darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt