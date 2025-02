Rein in das farbenfrohe Tierdiorama – Die »Samstagsmaler« gestalten den Familienbereich des Landesmuseums neu

Teilen

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt hat im Tieffoyer einen Familienbereich eingerichtet, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. Mit dem Familienbereich wurde auch eine Fläche geschaffen, in der die von Kindern im kostenfreien Kreativworkshop »Samstagsmaler« gestalteten Werke der Öffentlichkeit präsentiert werden. Eine bunte Galerie mit wechselnden gerahmten Kreativarbeiten erwarten die Besucher*innen dort. Zudem ist die neue Wandgestaltung jetzt fertig!

Die Erfahrung in der Arbeit mit den Kindern hat den Teamleiterinnen Christa Vohl, Elke Emmy Laubner und Gesine Dittmer gezeigt, dass die Hauptlieblingsorte der Kinder im Museum die Tierdioramen in der Zoologie sind. So ist die Idee entstanden, die Wand als großes Tierdiorama zu gestalten.

Einzelne Motive aus den Tiermalereien, Tierzeichnungen und Floragestaltungen der Kinder wurden für die Wandkomposition vergrößert, deren Liniengestaltung übernommen und in großzügiger, kindlicher Weise ausgeschnitten und mit einer Collagetechnik an die Wand gebracht.

Die Themen wurden zuvor in verschiedenen Veranstaltungen der »Samstagsmaler« erarbeitet – darunter große Tiere, Krabbeltiere, Vögel (in der Zoologie und Gemäldegalerie) sowie Bäume und Pflanzen auf Gemälden (in der Gemäldegalerie und der Jugendstilsammlung). Anregungen aus dem Expressionismus und Jugendstil haben die Farbgestaltung beeinflusst.

Das neue Wandbild im Familienbereich strahlt humorvolle Fröhlichkeit aus, erzählt Geschichten und weckt bei allen die Entdeckerfreude.

Foto: A. Ebert, HLMD

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt (HLMD)